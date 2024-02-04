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社會 社會焦點 保障人權

借錢給友人買毒　他催債反遭痛毆搶劫！多處骨折送醫

▲圖為被害人遭搶地點外觀。（圖／記者張君豪翻攝）
▲圖為被害人遭搶地點外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

2月3日上午9時44分左右，北市廈門街與水源快速道路附近發生集體鬥毆事件，轄區中正二警分局廈門派出所警員到場，發現是一起毒蟲因墊付購毒款項未還，雙方爆發的群毆強盜治安事件，蔡姓犯嫌（28歲）因向被害人巫男（35歲）商借1.2萬元新台幣購買毒品，事後毒品吸了卻不還錢，巫男屢屢向他催討欠款，蔡嫌不滿下夥同另名曾姓友人持刀到巫男住處談判，雙方大打出手，巫男是全身多處骨折被送往台大醫院搶救。

轄區中正二警方接獲巫男報案後成立專案小組，調閱監視器釐清涉案人為巫男的吸毒友人蔡男、曾男（28歲）等人，警方事後垂詢遭毆打重傷的被害人，發現兩人不僅因欠債談判動手，還動刀行搶他錢包、手機等私人物品，警方在4日凌晨2時許將蔡男拘提到案，訊後並依觸犯強盜、傷害罪嫌移送，並循線擴大追查涉案曾男。
▲毒蟲購毒糾紛引發強盜案，警方查扣作案凶刀。（圖／記者張君豪翻攝）
毒蟲購毒糾紛引發強盜案，警方查扣作案凶刀。（圖／記者張君豪翻攝）

中正二警方藉此案例，呼籲社會大眾，如遇相關糾紛時，應保持理性處理，切勿衝動行事，如有違法情事，本分局定依法究辦，以維社會治安。

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