獨／高雄二寶媽賣慘「帳戶變警示」　網起底她騙愛心：是詐欺犯

▲黃姓女子在臉書社團賣慘，疑似騙網友愛心。（圖／翻攝自臉書社團旗津咱的故鄉）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓女子在臉書社團PO文，指稱自己撫養3個月、4歲兩個小孩，但自己的銀行帳戶卻無緣無故變成警示帳戶，害小孩可能連奶粉都沒有，疑似有網友熱心捐錢和奶粉，但黃女的貼文隨即被其他網友起底，指稱她是詐欺、毒品慣犯，也領有單親、租屋補助，卻還賣慘來騙無知網友的愛心，要大家提高警覺。

黃姓女子是3天前在臉書社團「旗津咱的故鄉」PO文，自稱是一位單親媽媽，撫養3個月大和4歲的小孩，前幾天去網銀轉帳時發現無法登入，去ATM也無法領款，經詢問原來自己的帳戶變成警示帳戶，她強調自己絕沒有做不該做的事，她擔心問題如果不解決，孩子的生活會出問題。

▲黃姓女子在臉書社團賣慘，疑似騙網友愛心。（圖／翻攝自臉書社團旗津咱的故鄉）

黃女還PO出自己的低收入證明和小孩的出生證明，證明自己真的「很辛苦」，文章出來後，疑似有網友擔心小孩餓著了，匯款或捐奶粉給黃女，沒想到事隔兩天情況卻疑似出現大翻轉。

有另外的網友在同一社團貼文要大家「小心詐騙」，網友指稱黃女是詐欺、吸毒慣犯，到處以小孩為藉口詐騙，除了騙錢以外，熱心網友捐的奶粉也會被轉賣，而她的戶頭被警示，就是因為她被告詐欺被起訴，呼籲網友不要再受騙。

▲黃姓女子在臉書社團賣慘，疑似騙網友愛心。（圖／翻攝自臉書社團旗津咱的故鄉）

《ETtoday新聞雲》循線走訪黃女的旗津地址，發現該處是一間教會，現場按門鈴都無人回應，鄰居表示，教會只有星期天做禮拜的時候才會有人，目前是一名韓國籍的牧師在負責，很少互動，也不清楚黃女是否住在該處。

轄區警方則表示，沒有接獲相關的報案，不太清楚事情的情況，如有需要會進一步進行了解。