屏東狼師猥褻2女學生315次！實驗室架密錄器自拍　二審判9年

▲屏東一名狼師對2名女學生伸出狼爪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／屏東報導

屏東一名國中狼師藉職務之便，不時把女學生叫到實驗室、教師辦公室摸胸，甚至帶回自己住處摸下體，狼師從2020年起分別對2名女學生猥褻共計315次，還將自己的犯罪過程以照片、影片紀錄下來，直到女學生向其他老師揭發，狼師惡行才曝光，一審屏東地院審結，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪等罪，判他10年徒刑，全案上訴後，高雄高分院今（20）日上午宣判，改判徒刑9年。可上訴。

判決指出，在屏東某國中擔任班導師的男子阿國（化名），從2020年2月10日起到隔年12月止，鎖定班上13歲女學生小愛（化名），以每周2次的頻率，把她叫到學校實驗室、教師辦公室、車上、住處，搓揉、親吻她胸部共53次，還5度架設密錄器，將過程以照片記錄下來。直到巧巧滿14歲，阿國又進一步撫摸她大腿和親吻下體，共猥褻約81次，並15度架設密錄器拍攝影片和照片。

在這段期間，阿國也對另一名女學生小乖（化名）出手，除了暑假時間，阿國每星期都摸她4次胸部，共對她猥褻181次，直到小乖忍無可忍，向其他老師求援，全案才曝光。

屏東地院審理時，阿國坦承犯行。法官認為，阿國犯罪時間橫跨約1年10月，嚴重危害2名女學生身心健全發展，審酌他犯後已和兩人父母達成調解，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪、成年人故意對少年犯強制猥褻罪等罪，合併處10年徒刑。

全案上訴後，高雄高分院法官根據相關事證，撤銷部分原判決，但仍認定阿國對2名女學生猥褻315次，但考量犯案時並未以暴力手段，且與小愛及其父母達成調解並賠償完畢，因此改判徒刑9年，全案可上訴。