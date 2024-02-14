老闆月入40萬還要騙錢　正妹暈船狂掏錢收PP假錶怒斥

▲北市吳姓男子透過網路交友結識葉姓女子，營造出多金、擅投資形象，讓女方不斷被以話術替其刷卡、轉帳供花用。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

月收入40萬的吳姓設計公司負責人，透過交友軟體結識葉姓女子，2人逐漸產生好感，吳還送400萬百達翡麗鑽錶給女方，葉女以為遇到「Mr.Right」陸續替其刷卡、轉帳供花用共30餘萬元，但吳卻以各種藉口不還錢，葉起疑決定拿錶去驗證，卻發現竟是假錶，士林地院依詐欺等罪判吳男徒刑8月，可易科罰金。

2022年2月30多歲吳男與葉女相識，聊天時不時提到自己常買名錶，是百達翡麗專賣店VIP客戶，不斷吹噓自己人脈廣、財力雄厚，投資虛擬貨幣，月收入高，營造經濟能力寬裕的假形象。

吳男見天真的葉女開始掉入其圈套，從3月起，以有NFT貨款要結等理由伸手借4萬，為騙更多，還錢時耍心機，刻意匯款「40520」，藉此博得葉女更多信任與好感後，陸續再以各種理由借錢，並允諾會儘速歸還，致葉女誤信其有還款能力，匯出13萬7500元。

▲吳男以各種理由騙葉女匯款、刷卡。（示意圖／pexels）

同年4月20日吳男以投資虛擬貨幣為由想再借2500元，葉此時心生懷疑，並向吳說：「我沒現金可以借你」直接拒絕，吳失策後，6天後拿1支百達翡麗鑽錶說：「我虛擬貨幣大跌，不儘速繳保證金會被強制賣出平倉」，並將錶給葉保管作為擔保後，請葉幫他到「crypto.com」、「BTCC」等網路交易平台，代刷11筆金額共25萬3863元。

事後葉女收到信用卡繳費單，多次催討款項，但吳又稱會賣勞力士錶清償等詞推託，最後僅拿1000元歸還，葉女越想越不對勁，決定拿腕錶到百達翡麗台灣服務中心驗證，發現錶是假的，當下晴天霹靂發現自己遇到騙子，決定提告。

法院審理時，葉女才發現吳男有竊盜、詐欺前女友前科且被判刑，而且他2021、2022年無財產所得，申報所得稅分別是0元、6826元，氣到讓她當庭怒斥無法原諒這種惡劣行為。

合議庭審酌自稱月收入40萬的吳男正值青壯，不思以正途賺取錢財，為貪圖不法利益，透過交友軟體，營造財力寬裕、生活優渥假象，並以投資借款，承諾會儘速歸還為由，還提供偽錶做債務擔保，使被害人誤信陸續匯款共39萬363元，犯後飾詞狡辯，迄今未賠付損失，法治觀念顯偏差，犯後態度不佳，依詐欺取財、得利罪，累犯，判處有期徒刑8月，可易科罰金。