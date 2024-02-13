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重案回顧／為洗碗起衝突！逆子15公升汽油縱火　8至親慘死

▲▼新竹市東大路輪胎行火警，兒子縱火燒全家8死。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲陳彥翔因家務問題與父親發生爭吵，竟憤而縱火，燒死8名至親，連自己的3名子女也一同葬身火窟。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳韻如／綜合報導

新竹市2022年6月發生逆子縱火燒死8名同住家人慘案！逆子陳彥翔因與父親發生口角，竟潑灑15公升汽油縱火，燒死了8名家人，其中包括其母親、妻子、妹妹、嫂嫂，以及自己的3名子女、大哥的稚子。法院審理後，將陳彥翔判處死刑。另外，死者家屬也提出民事求償，法院則判他共需賠償1186萬元。刑事部分目前上訴二審審理中。

回顧案情，陳彥翔因積欠債務，經濟狀況不佳，經常與同住的父母發生口角，2022年6月15日他又為了洗碗等家務問題與父親大吵，憤怒之下竟買來20公升的92無鉛汽油，再分裝於4桶5公升裝的寶特瓶空桶內帶回家，接著又繼續與父親爭吵。

陳彥翔當下耐不住怒火，竟直接拿出其中3桶汽油開始潑灑，一路從輪胎行1樓的空壓機區、頂高機工作區，潑灑至門口旁的普通重型機車區地板。陳彥翔家人見狀當場嚇壞，陳父也立即報警，但陳彥翔早已失控，潑灑完汽油後，便立即以打火機引燃衛生紙，並朝頂高機及機車方向丟去，火勢瞬間被引燃，還傳出陣陣爆炸聲響。

▲▼新竹市東大路輪胎行火警，兒子陳彥翔縱火燒全家被壓制。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲案發後陳彥翔還留在現場，當場被警方壓制逮捕。（圖／記者陳凱力翻攝）

火勢迅速延燒，燒毀輪胎行的鋼樑及屋內物品，當時在1樓的陳母及陳妻為搶救二樓的稚兒，隨即往樓上跑，與臥室內其他6名親人會合，之後二樓的陳母、陳妻、陳妹、陳嫂及陳彥翔3名子女、陳彥翔大哥的稚子，都因濃煙及猛烈火勢未能及時逃出，當場嗆暈後遭烈火燒灼死亡。

令人難過的是，陳家8名家人的遺體還因大火高溫，造成二樓地板、鋼樑燒熔，全數墜落至1樓，而陳彥翔與陳父則因距離門口較近，及時逃生，始倖免於難。警消獲報到場後，發現陳彥翔竟就在現場冷眼旁觀，當場就將陳彥翔壓制逮捕。

法院審理後認為，陳彥翔明知當晚還有9名家人在家，其中在2樓有4名6歲以下毫無逃生能力的幼童，且他也清楚知道房屋內部格局、構造，一定可以預想到高達15公升的汽油傾倒在逃生路線上1樓樓梯、大門出入口附近地板，不但足以引燃極大火勢，更可能導致家人因逃避不及而活活被燒死的結果。

法官認為，陳彥翔犯罪手段殘酷，因此認為有剝奪陳彥翔生命、使他永久與社會隔離的必要，最終將他依法判處死刑，並宣告褫奪公權終身。全案目前上訴二審審理中。

此外，陳彥翔大嫂的母親提出民事求償，求償8百萬精神撫慰金、撫養費共1133萬元。而陳彥翔的岳父母也因痛失愛女，依殯葬費、撫養費、精神撫慰金各向陳彥翔求償282萬、273萬元。

兩案審理時，陳彥翔皆表示沒有意見，新竹地院審理，審酌陳彥翔大嫂的母親現年約52歲、僅剩下一個女兒，判他要賠大嫂母親633萬821元，另岳父母各65、64歲，目前有6名子女共同扶養，判陳彥翔需賠岳父母各281萬、272萬元，共計賠償1186萬餘元。

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