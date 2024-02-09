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社會 社會焦點 保障人權

重案回顧／嫌樓上太吵！惡鄰13刀砍死夫妻檔　全程緘默檢求處死刑

▲▼長期被小孩吵到受不了！高雄男上樓砍死鄰居夫妻。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲苓雅區2023年9月間發生兇殺案，兇嫌因樓上住戶發出噪音，竟狠心殺害羅姓夫妻2人。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳韻如／綜合報導

高雄市苓雅區2023年9月間發生一起駭人聽聞的2死兇殺案！63歲吳姓男子長期自認，樓上的羅男一家發出噪音，竟持刀砍殺羅姓男子及其妻子後逃逸，死者2名孩子目擊過程，緊急衝下樓喊，「爸媽被殺了」，全案因此曝光。警方後續於屏東枋寮將吳嫌逮捕到案，但案發至今，吳男持續行使緘默權，檢方後續根據相關事證，將吳男依殺人罪起訴，並向法院求處死刑。

這起震驚社會的案件發生在去年9月15日上午7點52分，住在苓雅區某大樓13樓的63歲吳姓男子，長期自認14樓的羅男一家發出噪音，持刀上樓將羅姓夫妻砍殺，而報案的是死者的2名年幼兒子，當時正準備出門上課，目睹過程後，嚇得穿著校服緊急衝到樓下管理室大喊求救，「我爸爸、媽媽被殺了」。

據了解，2名男童找到管理員求救後，又緊急跑到附近水果行躲避，但2人疑似驚嚇過度，在店內不斷走來走去，而據店員透露，2人到店內後並沒有太多情緒，讓人看了相當心疼。

▲▼苓雅區武廟路發生凶殺案，凶嫌自認樓上住戶發出噪音，憤而犯案。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲兇嫌犯案後騎著機車一路逃往屏東，最終在枋寮臨海路上遭警方逮捕。（圖／記者許宥孺翻攝）

吳嫌犯案後立即逃離現場，並騎著機車一路南下，還多次被監視器捕捉到身影，警方循線追緝，最終在屏東縣枋寮鄉臨海路上發現僅穿著白色吊嘎的吳嫌，隨即上前將他壓制，並且上銬帶回。

據警方表示，吳嫌被捕當下坦承犯案，且已將兇刀、衣物丟棄，但對於犯案動機及丟棄兇刀位置，吳嫌全程行使緘默權，不願多作說明。

另外，在警方偵辦過程中，吳嫌也極度不配合，不但不交代兇刀丟棄處，也拒絕警方進入自己家中搜查，警方在警詢後仍將他移送，檢方則向法院聲請羈押獲准，至今仍被關押在看守所。

▲▼ 高雄男不滿孩子太吵，砍殺夫妻後逃逸畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲兇嫌遭逮後，全程行使緘默權，檢方認為他犯後態度極差，無教化可能，依殺人罪嫌起訴。（圖／記者吳奕靖翻攝）

檢方和法醫對死者的遺體進行複驗，羅男身上共中了8刀，其中1刀深及胸部肋骨是致命傷；羅男的妻子身上有5處刀傷，其中1刀深及腹部臟器是致命傷，可見吳嫌手段相當兇殘。

不過由於吳嫌始終行使緘默權，檢方認為，他犯後態度極差，也絲毫沒有悔意，顯然無教化可能性及必要性，而且犯案手段兇殘、泯滅人性、心性狡詐、犯後態度不佳，惡性重大，非永久與世隔絕，不足以實現正義，因此依殺人罪起訴，並向法院求處死刑，目前全案正由法院積極審理中。

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