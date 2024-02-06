雪災肆虐！湖南湖北2天「3座市場被壓垮」　2死多人被困

▲湖南省益陽市南縣人民路集貿大市場垮塌。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

中國華中地區連日雨雪天氣，湖北、湖南兩省昨天到今天接連有3座市場因屋頂不堪積雪重壓而崩塌。據官方通報，其中2座市場各有1人死亡。另1座市場則至少有10餘人被困，傷亡情況不明。雪災及市場建築安全因此引發議論。

綜合中國媒體報導，今天上午10時15分，位在湖南省益陽市南縣的人民路集貿市場頂棚，因積雪發生垮塌，導致14人當場被困。搜救工作在下午1時全部結束，14人雖然全被救出，但其中1人因重傷搶救無效而死亡。其餘13人則有不同程度傷勢，目前均在醫院救治，暫無生命危險。

在此之前，4日下午4時左右，湖北省公安縣斗湖堤鎮楚豐農貿市場鋼棚也因嚴重積雪而倒塌，且倒塌面積超過1000平方公尺（約302.5坪）。根據民眾拍下的畫面，市場內的蔬菜區有2人當場被倒塌的鋼架壓住，在旁人呼喊下幾無反應。有其他民眾反映，受困者至少有10餘人。

▲相關人員認為，暴雪可能是原因之一。（圖／翻攝自微博）

根據報導，斗湖堤鎮政府工作人員對此宣稱，中共公安縣委、公安縣政府正在「積極處置」，具體傷亡情況還不清楚。待處置結束後「會向上級報告，不要相信網上一些消息，以縣委、縣政府發布情況為準」。

而在4日早上7時左右，湖北省潛江市老新鎮農貿市場因暴雪導致頂棚局部崩塌，造成2人受傷。經送醫救治，其中1名傷者不治死亡，另1人仍在接受治療，目前暫無生命危險。

鑑於暴雪重壓造成市場屋頂崩塌，湖南省官方今天緊急通知，要求全省各地加強大型建築物安全防範；至於湖北省公安縣官方則在今早通知，斗湖堤鎮內5座市場「存在安全隱患」，已於4日晚間10時起臨時關閉，在消除安全隱患後，待另行通知後開放。

在此之前，公安縣3日已下令全縣工地全面停工，客運班車、公車、計程車、渡船也全部停止營運。

湖北、湖南兩省3座市場接連因積雪引發屋頂崩塌，引發中國民眾議論。有人認為這與降雪量過大有關，但更多人認為這與施工品質不良更有關係，懷疑這些市場都是「豆腐渣工程」。日後若再有降雪，類似事故恐將不斷發生。