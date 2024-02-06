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大陸 大陸焦點 特派現場

暴雪困高速公路！7旬老人沿路送熱水「咧嘴一笑」　車主：心都暖了

記者魏有德／綜合報導

大陸今（2024）年春運期間受凍雨天氣影響，不少返鄉遊子因積雪或路面結冰被困高速公路上動彈不得，只能坐等「重啟」歸鄉路。大廣高速湖北黃岡市麻城段5日有不少車輛被困於車陣中，當地一名70歲的長者在雪地裡拄著木棍，替困於高速公路上的返鄉人員送上熱水，樸實善良的舉動在寒冬中增添一絲暖意。

▲湖北麻城一名7旬老者在雪地中替受困高速公路的返鄉民眾送熱水。（圖／翻攝微博）

▲湖北麻城一名7旬老者在雪地中替受困高速公路的返鄉民眾送熱水。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，據網友「七七」發布的視頻（影片），湖北省黃岡市麻城一處高速路段，一名大爺在雪地裡穿行，他左手拄著木棍、右手提著一個熱水壺，給被困高速路上的返鄉人送去了熱水。

影片中，車主見到長者一步一步朝他們走來便詢問道，「你給我們送熱水呀？」長者回答，「對，要不要？」這名長者逐一給被困高速的民眾倒上熱水，不少車主看見老者在倒完水露出的笑容，只覺得「溫暖的不僅是胃，還有眾人的心」。

▲湖北麻城一名7旬老者在雪地中替受困高速公路的返鄉民眾送熱水。（圖／翻攝微博）

這名老者的兒子表示，從山上的家到高速公路直線距離雖然只有150公尺，但實際要爬上高速公路卻要走五百多公尺，「七十歲的老人，在屋裡閒不住，希望路過的司機留意一下，老人反應慢，送熱水的開水瓶是家裡自用的，風雪無情人間有愛，一點綿薄之力，不足掛齒。」

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