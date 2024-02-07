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大陸 大陸焦點 特派現場

困高速20小時！男子怒「走2公里」找塞車源頭　一見上坡傻眼了

▲男子怒「走2公里」找塞車源頭。（圖／翻攝自海峽都市報）

▲男子怒「走2公里」找塞車源頭。（圖／翻攝自海峽都市報）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北湖南高速公路日前受暴雪影響，多名駕駛困於路上「數日」的事件層出不窮。一名男子困於高速公路上長達20幾個小時，氣得下車徒步走了2公里，尋找塞車源頭。沒想到因前方上坡路段結冰，貨車司機們不敢貿然行駛，停於路邊，才造成後方塞車。

據《海峽都市報》報導，一名男子昨（6）日表示，在湖北高速公路上緩慢行駛50幾個小時，其中20幾個小時困在一處一動也不動，令他傻眼下車，徒步2公里到前方查看塞車源頭。

▲男子怒「走2公里」找塞車源頭。（圖／翻攝自海峽都市報）

▲男子怒「走2公里」找塞車源頭。（圖／翻攝自海峽都市報）

▲男子怒「走2公里」找塞車源頭。（圖／翻攝自海峽都市報）

▲因前方上坡路段結冰，不少貨車駕駛不敢貿然前行。（圖／翻攝自海峽都市報，上同）

該名男子走到最前方見一段上坡路段因結冰，車輛無法通行，兩輛大貨車併排停放在路中間，成了交通障礙。司機們擔心車輛滑動，都選擇停在這裡等待救援。看到這情況男子也是懵了。

截至目前，湖北湖南高速公路上有多名駕駛困住超過三天三夜，無法順利返家。面對水源、食物的缺乏，已有駕駛開始下車煮雪融水喝、燒樹枝取暖。

報導指出，當地氣象台已連續數日發布低溫雨雪冰凍橙色預警，湖北省大部分地區有較嚴重的積雪和道路結冰，預計6日20時湖北省又有降雪天氣，最低氣溫低於零下2℃，低溫雨雪冰凍天氣仍會持續。

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