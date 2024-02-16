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社會 社會焦點 保障人權

懷疑女友劈腿！3度施虐「鐵棍毆打」全身瘀青致死　5女判刑定讞

▲▼ 。（圖／記者劉人豪攝）

▲監視器畫面拍下多名涉嫌人進入屋內。（圖／記者陳凱力翻攝）

文／中央社

楊姓等5名女子不滿鄭姓女子劈腿，連續3天徒手或持凶器毆打鄭女致死，一、二審均依傷害致死罪判處楊女等人7年2月至8年8月不等徒刑，日前最高法院駁回上訴，全案定讞。

一審新竹地方法院判決指出，楊姓女子與被害人鄭女為情侶，不滿鄭女劈腿，雙方有感情糾紛；謝姓女子、吳姓女子為情侶，與鄭女有金錢糾紛；田姓女子與李姓女子為情侶，不滿鄭女請託她幫忙報名國軍志願役後，卻二度反悔。

判決表示，楊女等人於民國111年11月10日凌晨，酒後到鄭女新竹縣住處理論，徒手或持掃把柄毆打鄭女，又於同日下午返回鄭女住處二度施暴。

楊女等人為就近看管鄭女，於同年月11日晚間10時許把鄭女帶回租屋處，並於12日晚間6時許三度對鄭女施虐，徒手或持鐵棍、平底鍋毆打鄭女致死。

楊女等人事後查看鄭女生命跡象，放任意識模糊、全身腫脹瘀青的鄭女倒臥在地致死，未施以任何救護，過程中正常出門，直到鄭女友人發現報警。

一審認為，楊女等人僅因細故而行凶，所為實在不該，審酌5人犯罪參與程度，做出不同量刑評價，又楊女等人自偵查時即坦承犯行，並於審理時與鄭女家屬達成和解，依傷害致死罪判處楊女等人7年2月至8年8月不等徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。檢察官上訴主張，楊女等人傷害犯意於毆打鄭女過程中，提升為不確定殺人故意，請求改依殺人罪論處；楊女等人上訴請求輕判。二審認為，一審判決認事用法無違誤，駁回上訴，仍維持原判。

檢察官上訴三審，最高法院認為，原審判決量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。

▼鄭女遭鐵棍施暴致死，5嫌落網遭移送。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼疑口角糾紛施暴致死 新湖警火速逮嫌移送偵辦。（圖／記者陳凱力翻攝）

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