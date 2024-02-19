不滿食安專報告吹！　國民黨擬明日「微杯葛」陳建仁施政報告

▲國民黨立法院黨團總照傅崐萁。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨團提案邀請行政院長陳建仁明日至立法院進行食安專案報告，但立法院長韓國瑜今（19）日召集朝野協商時，民眾黨團總召黃國昌要求21日加開院會並拒簽名，最終協商破局。據了解，國民黨預計在明日行政院院長陳建仁進行施政報告前「微杯葛」，時間大約五至十分鐘不等，證明國民黨重視食安的決心。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁於今日下午召開黨團大會，據了解，傅崐萁會中質疑民進黨是否串通民眾黨，是否加開院會持對立意見形成矛盾，讓黨團協商未有共識而破局，同時下令藍委們在明日施政報告前要進行一波小抗議，藍委將霸佔備詢台約10分鐘，以此展現國民黨重視食安不是玩假的，捍衛國人健康不會隨專案報告告吹而停擺，與會藍委對此提議也表示贊同。

柯建銘中午受訪時則說，協商時黃國昌對周二進行食安專案持反對意見，認為明天要先總質詢，禮拜三再加開院會處理食安（專案報告），「沒有這樣的道理，也沒有這樣的必要」，若因此導致協商無法完成，「坦白說，韓國瑜受到很大的挑戰，應該好好跟民眾黨好好談一下。」

柯建銘批評，民眾黨絲毫不給餘地，未在朝野協商結論上簽名，明天當然就只有總質詢了，食安專案報告時間則另外擇期協商，倘若沒有簽名的話，食安報告列上討論事項，這要1個月以後才能表決，這個問題可大了。

