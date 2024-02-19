白拒簽致朝野協商破局　傅崐萁轟：立法院不是武道場也非秀場

▲國民黨立院黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（19）日召開朝野協商，三黨原本同意明日上午立法院院會進行食安專案報告，歷經一小時討論後，卻因民眾黨團總召黃國昌堅持加開院會，拒簽結論導致最後破局。對此，國民黨團總召傅崐萁下午受訪時直言，立法院不是一個武道場，更不是一個秀場，遺憾一些小枝小節，影響到全民知曉食安真相權益。

傅崐萁表示，大家的家人、長輩、孩子都在這塊土地上孕育而成長，沒有食安就沒有真相，全國人引頸期盼的行政院到立法院來報告8年台灣食安的總檢討，「在這麼重要的時刻裡面，到底政黨的利益重要，還是人民的健康重要？政黨的鬥爭比較重要，還是全民我們的孩子成長健康哪一個重要？」

傅崐萁直言，立法院是為全民爭取權益的地方，不是一個武道場，更不是一個秀場，非常遺憾今天卻是因為小小的事情，影響到2300萬人的權益，今天本來是立法院開紅盤，大家在互道恭喜的時刻，應該大家民以食為天，來顧好所有人民的健康，但是因為近來一些小枝小節，影響到全民知曉食安真相權益，「我們這裡除了深度的表達遺憾，再一次的強調，立法院必須用問政的實力，來展現是不是有辜負人民的期待，而不是用議事的杯葛，來造成真相無法釐清。」

傅崐萁再次強調，再一次希望朝野協商能夠盡快的完成，行政院能夠到立法院講清楚說明白，不再用議事的杯葛，或是用其他的方式來影響到全民的權益，希望能懸崖勒馬以全民的福祉為依歸，不再是政黨的主要的利益為依歸。