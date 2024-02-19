　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白拒簽致朝野協商破局　傅崐萁轟：立法院不是武道場也非秀場

▲▼國民黨立院黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立院黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（19）日召開朝野協商，三黨原本同意明日上午立法院院會進行食安專案報告，歷經一小時討論後，卻因民眾黨團總召黃國昌堅持加開院會，拒簽結論導致最後破局。對此，國民黨團總召傅崐萁下午受訪時直言，立法院不是一個武道場，更不是一個秀場，遺憾一些小枝小節，影響到全民知曉食安真相權益。

傅崐萁表示，大家的家人、長輩、孩子都在這塊土地上孕育而成長，沒有食安就沒有真相，全國人引頸期盼的行政院到立法院來報告8年台灣食安的總檢討，「在這麼重要的時刻裡面，到底政黨的利益重要，還是人民的健康重要？政黨的鬥爭比較重要，還是全民我們的孩子成長健康哪一個重要？」

傅崐萁直言，立法院是為全民爭取權益的地方，不是一個武道場，更不是一個秀場，非常遺憾今天卻是因為小小的事情，影響到2300萬人的權益，今天本來是立法院開紅盤，大家在互道恭喜的時刻，應該大家民以食為天，來顧好所有人民的健康，但是因為近來一些小枝小節，影響到全民知曉食安真相權益，「我們這裡除了深度的表達遺憾，再一次的強調，立法院必須用問政的實力，來展現是不是有辜負人民的期待，而不是用議事的杯葛，來造成真相無法釐清。」

傅崐萁再次強調，再一次希望朝野協商能夠盡快的完成，行政院能夠到立法院講清楚說明白，不再用議事的杯葛，或是用其他的方式來影響到全民的權益，希望能懸崖勒馬以全民的福祉為依歸，不再是政黨的主要的利益為依歸。

ET快訊
快訊／「大創百貨」創辦人矢野博丈病逝　享壽80歲
晚安小雞「老婆」被點名了！　柬埔寨總理1句話拆穿
白拒簽協商破局　傅崐萁轟：立法院不是武道場也非秀場
林大鈞就是不還錢！欠越竹航空400萬　還喊：大哥請多幫忙
騎過1路口噴2400！　騎士怒：X你的科技執法
楊寶楨辭職痛哭落淚　黃光芹諷：搞得好像受盡委屈？
25歲已婚女師「多次激戰」男學生！長相曝光
快訊／阿提諾要求續約2年遭拒　籃協公布談判秘辛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

海虎艦人員落海調查出爐！艦長免罰　海軍：機械、環境複合因素

白拒簽致朝野協商破局　傅崐萁轟：立法院不是武道場也非秀場

辣椒粉源頭在新北要侯友宜到立院？　北市府回擊：擴大錯誤的連鎖

民眾黨「美女發言人」辭職落淚　黃光芹諷：搞得好像受盡委屈？

林思銘爆民眾黨要求禮讓1席召委　黃國昌嗆「把話說清楚」：誰跟誰要？

執法爭端升溫！管碧玲為海巡抱屈　嘆「善的橋樑」宛如被炸毀

快訊／感謝柯文哲栽培　「美女發言人」楊寶楨辭職落淚：掙扎非常久⋯

批藍綠扣「不重視食安」大帽子　民眾黨團明提案「21日加開食安專報」

接受招待喝花酒又違規考績「甲上」　監察院糾正軍備局第205廠

賴清德見日本參議員談台積電熊本廠　「台日產業合作重大意義」

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

幫顧貓10天「牠睡姿變軟爛」　保母笑噴：已忘了原本的家

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

美女肉舖老闆手工切絲豬肉　網見刀法絲滑：不輸機器！

海虎艦人員落海調查出爐！艦長免罰　海軍：機械、環境複合因素

白拒簽致朝野協商破局　傅崐萁轟：立法院不是武道場也非秀場

辣椒粉源頭在新北要侯友宜到立院？　北市府回擊：擴大錯誤的連鎖

民眾黨「美女發言人」辭職落淚　黃光芹諷：搞得好像受盡委屈？

林思銘爆民眾黨要求禮讓1席召委　黃國昌嗆「把話說清楚」：誰跟誰要？

執法爭端升溫！管碧玲為海巡抱屈　嘆「善的橋樑」宛如被炸毀

快訊／感謝柯文哲栽培　「美女發言人」楊寶楨辭職落淚：掙扎非常久⋯

批藍綠扣「不重視食安」大帽子　民眾黨團明提案「21日加開食安專報」

接受招待喝花酒又違規考績「甲上」　監察院糾正軍備局第205廠

賴清德見日本參議員談台積電熊本廠　「台日產業合作重大意義」

56檔台股ETF受益人衝破640萬破紀錄　00929今年來增近10萬人稱冠

AI股熄火短線乖離擴大　外資：留意輝達本周財報公布

阿SIR來了！22歲男網咖「尿遁」　警廁所堵人查出他失聯2年

Joeman砸1500萬入手東京新房　在日YouTuber中肯分析：我可能不會買

快訊／日本「大創百貨」創辦人矢野博丈病逝　享壽80歲

海虎艦人員落海調查出爐！艦長免罰　海軍：機械、環境複合因素

陸船越界2死發酵！中國海警揚言介入金廈海域　海巡曝5年救180人

查看寵物監視器發現「女兒叫別人爸爸」　男測DNA崩潰：真的被綠

蔡鎤銘／台商成「礦坑裡的金絲雀」　中國市場響警鈴

夫妻鬧到要離婚！婆婆苦勸「嫁進來要融入老公家庭」　她更火了

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

快訊／立院開議前夕！傳民眾黨「美女戰將」減一

快訊／楊寶楨辭職「情緒激動落淚」：掙扎非常久⋯

快訊／韓國瑜首度協商失敗！時間喬不攏　黃國昌拒簽結論

藍綠白朝野協商激辯！韓國瑜「椅子突掉下去」　稱因聽得太激動

柯建銘隔空籲黃國昌　「不要做戲，太矯情了」

楊寶楨辭2職務　陳智菡否認內鬥

基隆NET爭議燒　謝國樑現身立院點名林右昌：講清楚所有權誰的

呂秀蓮：民眾黨8席荒腔走板　恐泡沫化

韓國瑜自稱「新同學」！　2次向立院職員說重話：不教而殺謂之虐

「唐鳳不適任已是事實」　周玉蔻評：消極、無能、被動且領導力薄弱

要求禮讓1召委？黃國昌要林思銘說清楚

王婉諭最高票當選決策委員　「要讓社會再次看見時代力量的價值」

曝民眾黨要求禮讓1席召委！　國民黨團表態：我們要有自己的召委

黃國昌拒簽協商結論　傅崐萁嘆：食安議題恐壓到1個月後

更多熱門

相關新聞

辣椒粉源頭在新北要侯友宜到立院？　北市府回擊：擴大錯誤的連鎖

辣椒粉源頭在新北要侯友宜到立院？　北市府回擊：擴大錯誤的連鎖

台中市長盧秀燕因台糖瘦肉精案遭點名應到立院備詢，讓台北市長蔣萬安不滿表示，高雄也爆出辣椒粉驗出致癌物「蘇丹紅」，那市長陳其邁是不是也要去立院，卻遭高雄市議員林智鴻批評，問題辣椒粉的原料來源是新北市。對此，台北市府副發言人李政軒表示，蔣萬安是要點出由立法委員質詢地方首長不符合憲法相關的體制，才以辣椒粉為比喻，若林智鴻覺得不該由立院質詢高雄陳其邁，怎會又擴大錯誤的連鎖而要求侯友宜？

陳菁徽出庭作證　聽鍾沛君遭強吻後訴苦：驚慌啜泣

陳菁徽出庭作證　聽鍾沛君遭強吻後訴苦：驚慌啜泣

要求禮讓1召委？黃國昌要林思銘說清楚

要求禮讓1召委？黃國昌要林思銘說清楚

民眾黨團明提案「21日加開食安專報」

民眾黨團明提案「21日加開食安專報」

食安專報恐延宕1個月　吳思瑤批黃國昌

食安專報恐延宕1個月　吳思瑤批黃國昌

關鍵字：

國民黨黃國昌傅崐萁

讀者迴響

熱門新聞

台中妹遭性侵無撕裂傷！氣罵：他就小啊

10歲童初三遭沖天炮插頭！後腦杓炸開慘死

百億富商暈船！　小三嫩模看中大安區「7000萬豪宅」

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

特斯拉「全新入門掀背車」現身了

女生何時最想愛愛？許藍方羞吐「3時間點」別錯過

25歲AV女優遭追稅8000萬「存款全沒了」深田詠美發聲

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

快訊／網紅肥大叔員旅1命危7傷！控對方酒駕　警初判結果出爐

肥大叔包車員旅遇劫！貨車駕駛無呼吸心跳

快訊／晚安小雞母親重病送醫！　柬埔寨不放人：無法寬恕

史上最亂頒獎典禮！粉絲打架「搖滾區還有屎」

薔薔花7萬找人陪睡「突被摸胸」！

「波霸奶茶杯」百億富商暈船嫩模！砸1億送豪宅名車　結果心碎了

更多

最夯影音

更多
40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子
重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面