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《英國達人秀》冠軍保羅帕茲2／25台南登台　黃偉哲邀大家共賞天籟美聲

▲《英國達人秀》冠軍保羅帕茲（Paul Potts）暌違16年再度登台，除了將在台灣燈會主辦城市台南安平燈區獻唱，台南市長黃偉哲邀請大家一起來台南，欣賞天籟美聲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲《英國達人秀》冠軍保羅帕茲（Paul Potts）暌違16年再度登台，除了將在台灣燈會主辦城市台南安平燈區獻唱，台南市長黃偉哲邀請大家一起來台南，欣賞天籟美聲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會好戲連台，《英國達人秀》冠軍保羅帕茲（Paul Potts）暌違16年再度登台，除將在台灣燈會台南安平燈區獻唱，《國家地理旅遊雜誌》「2024全球最酷的30個景點」，台南作為台灣唯一入選的城市，保羅帕茲已迫不及待，趁此行來台南400共襄盛舉，親身體會台南美食古都魅力。

▲《英國達人秀》冠軍保羅帕茲（Paul Potts）暌違16年再度登台，除了將在台灣燈會主辦城市台南安平燈區獻唱，台南市長黃偉哲邀請大家一起來台南，欣賞天籟美聲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，非常期待保羅帕茲的演出，他邀請大家一起來台南，一起欣賞他的天籟美聲。

《英國達人秀》冠軍美聲保羅帕茲即將在台灣燈會登台獻唱，距離2008年首度來台開唱，不僅暌違16年二度造訪台南這座城市，且適逢台南400年的光榮時刻，讓他十分期待再度以歌聲來感動台南。

▲《英國達人秀》冠軍保羅帕茲（Paul Potts）暌違16年再度登台，除了將在台灣燈會主辦城市台南安平燈區獻唱，台南市長黃偉哲邀請大家一起來台南，欣賞天籟美聲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

對於台南入選英國知名的《國家地理旅遊雜誌》「2024全球最酷的30個景點」，保羅帕茲也表示能以英國代表來體會台南在地美食、名勝古蹟與豐富的歷史文化，機會難得。安平在1624年全球大航海時代位居東亞重要的轉運站，當年安平五大洋行即有英商德記洋行，海外貿易往來由來已久，身為台灣燈會主辦城市東道主，市長黃偉哲盛情邀請保羅帕茲一起來台南400共襄盛舉。

▲《英國達人秀》冠軍保羅帕茲（Paul Potts）暌違16年再度登台，除了將在台灣燈會主辦城市台南安平燈區獻唱，台南市長黃偉哲邀請大家一起來台南，欣賞天籟美聲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

保羅帕茲在2007年《英國達人秀》勝出，以一介平民歌手一鳴驚人，成為家喻戶曉的百萬歌手，圈粉無數，還因此有了改編自其真實際遇的電影《翻聲吧！保羅》。保羅帕茲此行將在台南停留一週時間，2月25日於台灣燈會安平燈區帶來天籟美聲獻唱，3月1日於台南文化中心舉辦演唱會，歡迎索票，索票資訊請上台南文化中心網頁查詢。

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