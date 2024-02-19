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大陸 大陸焦點 特派現場

39歲遊戲新貴遭「毒殺亡」！屬下買100多份毒藥　3子女股權被凍結

▲▼游族CEO林奇遭同事下毒身亡。（圖／翻攝自微博）

▲游族CEO林奇（左）遭同事許垚（右）下毒身亡。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸上市遊戲公司「游族網絡」創辦人兼董事長林奇於2020年底遭投毒身亡，終年僅39歲。兇手是游族子公司「三體宇宙」CEO許垚，他因不滿職位調整，從國外購入共100多份慢性毒藥，透過持續投毒方式下手。之後，林奇所持游族網絡的股份由3名子女繼承。不過，最新消息指出，3名子女股份全被凍結。

游族網絡創立於2009年，2014年在中國上市，是中國遊戲公司巨頭之一，與「三體宇宙」共同擁有「三體」的版權。

此前，陸媒報導稱，林奇於2020年12月16日因毒發不適被送院治療，公司一度稱其情況好轉，但同月25日不治身亡。投毒犯人作案極狠毒，林奇體內驗出多種毒藥，搶救多日才識別出不同毒藥種類，錯過了最佳治療期。

據悉，兇手許垚年薪曾高達2,000萬元人民幣（約新台幣8723萬），疑因職位調整而對林奇產生不滿，雖然警方當時迅速控制許垚，但他並未及時交代準確的毒藥類型和名稱。

游族網絡當時公告，林奇生前持有的公司股份由其子女林小溪、林芮璟及林漓3人作為繼承人共同繼承。XU FENFEN（中文名：許芬芬）（下稱許芬芬）是其3個子女的母親，上述3位子女持有的公司股份之股東權益統一由其法定監護人許芬芬行使。

2023年1月，游族網絡公告，林奇的繼承人林小溪、林芮璟、林漓及其法定監護人許芬芬與上海加游企業管理合夥企業(下稱「上海加游」)，於2022年12月30日簽署《股份轉讓框架協議》，轉讓方擬通過協議轉讓的方式將其持有的股份轉讓給上海加游。

2023年3月29日，游族網絡稱，公司董事會於近日收到許芬芬、劉萬芹及孫莉的書面辭職報告。其中提到，許芬芬因個人原因提出辭去第六屆董事會董事長、非獨立董事、戰略委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員、公司及子公司的所有職務。辭職後將不再擔任公司及子公司任何職務。

另據游族網絡2023年3月17日披露公告，3月15日，公司原控股股東、實際控制人林奇的繼承人林小溪、林芮璟、林漓及其法定監護人許芬芬，通過協議轉讓方式轉給上海加游1.07億股股份（占目前公司總股本11.72%）完成過戶登記手續。

權益變動實施完畢後，公司第一大股東將變更為上海加游，林奇不再為上市公司實際控制人，上市公司將無控股股東及實際控制人。

18日，游族網絡公告稱，近日通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司系統查詢，獲悉股東林漓、林芮璟及林小溪名下的公司股份被司法凍結，占3人所持股份比例均為100%。凍結申請人為上海市第一中級人民法院。

游族網絡表示，本次股東股份被凍結事項未對公司正常經營產生影響，公司董事會、監事會及高級管理人員團隊正常履職，公司經營業務正常開展。

據《藍鯨財經》報導，據知情人士透露，此司法凍結所涉案件為其他侵權責任糾紛，原告為上海一騎當先管理諮詢合夥企業（有限合夥）。

天眼查顯示，一騎當先成立於2011年12月22日，出資額為35.​​1萬元（人民幣，下同），持股比例最高的合夥人為陳禮標，持股比例為85.1866%。一騎當先與L某某、許芬芬（是林奇子女之母）之間陷入相關糾紛，案號正是（2024）滬01民初86號，開庭時間定於3月19日9時，承辦法院為上海市第一中級人民法院。

游族網絡官網顯示，陳禮標出生於1982年10月，江蘇鹽都人，游族網絡共同創辦人、董事、營運長。 2007年畢業於南京大學，畢業後曾在管理顧問業工作，2010年擔任共同創辦人，加盟游族網絡，全面負責游族發行業務。在他的帶領下，游族網絡快速組成全球發行體系，並領先業界提出「研發整合」、「全球發行2.0」等產業概念；實現自研20餘款產品中九成月營收破千萬，被業界評為「游族現象」。

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