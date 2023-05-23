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人妻手做「毒餅乾」餵尪吃　終結14年家暴地獄！澳洲小鎮居民喊挺

▲▼澳洲一名婦女遭丈夫家暴十餘年，最終決定下藥毒殺對方，小鎮居民為她求情。（圖／翻攝自Twitter、Facebook）

▲澳洲婦女下藥毒殺丈夫，小鎮居民卻力挺她。（圖／翻攝自Twitter、Facebook）

記者張寧倢／編譯

澳洲一名婦女嫁給比她大25歲的男子，長達14年間遭受丈夫情緒控制、毆打，直到2020年她無法再承受地獄般的生活，在餅乾裡頭下藥毒殺了丈夫，因此被法庭判處無期徒刑。原先被指責是蛇蠍心腸的婦女遭家暴經歷曝光後，不僅律師為她辯護，小鎮鄰居們也站出來，集體聲援這名長年遭受家暴的婦女。

根據鏡報報導，育有3名孩子的麗貝卡（Rebecca Payne）住在澳洲維多利亞州西北部城鎮沃爾普（Walpeup），43歲的她在2020年將一種名為Temazepam的安眠藥摻入檸檬餅乾的糖霜中，餵給68歲丈夫佩恩（Noel Payne）食用，導致佩恩死亡。隨後麗貝卡用毯子將遺體包裹起來，放置在她家後院的冰箱裡，如今她面臨終身監禁的最高刑期。

▲▼澳洲一名婦女遭丈夫家暴十餘年，最終決定下藥毒殺對方，小鎮居民為她求情。（圖／翻攝自Twitter、Facebook）

▲麗貝卡遭丈夫佩恩家暴十餘年，最終決定下藥毒殺對方。（圖／翻攝自Facebook）

辯護律師艾德尼（Richard Edney）22日在維多利亞州最高法院法庭上，敦促法官因塞蒂（Rita Incerti）從輕量刑，因為死者生前做出難以用言語形容的家暴行為。麗貝卡的兒子傑米（Jamie）受訪時也為母親抱不平，「她和一個怪物生活在地獄中14年，孩子們需要她，社區需要她，我們都需要她。」他說，「我只希望他們對她寬容一些，對她所經歷的一切網開一面。」

雖然有人形容下毒殺夫的麗貝卡為「餅乾怪獸」（Cookie Monster），但夫妻倆居住小鎮的居民卻稱她是一個英雄。鄰居麥基（Rhonda McGee），「貝卡真的是個好人，她不應該承受她人生中所發生的一切。」另一名鄰居更表示，她是受害者，而不是加害者。

▲▼澳洲一名婦女遭丈夫家暴十餘年，最終決定下藥毒殺對方，小鎮居民為她求情。（圖／翻攝自Twitter、Facebook）

▲佩恩還涉嫌對另一名女子施暴。（圖／翻攝自Facebook）

法庭揭露，佩恩生前還帶了另一名年輕女子回家住。這名身分受保護的女子出庭陳述，佩恩強迫她進行未經同意的性行為，控制金錢，並曾毆打她的臉部，甚至要求女子在身上刺了5個佩恩姓名的刺青。麗貝卡身體部位也有多達18處丈夫姓名的紋身。律師艾德尼說，佩恩打造了一個變態、道德不安的世界，「他把屋裡的女人當作使自己快樂的物品與動產。」目前高院尚未做出正式宣判。

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