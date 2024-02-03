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大陸 大陸焦點 特派現場

網購河豚毒死34歲妻！　陸官員被「執行死刑」：結婚時就想殺了

▲▼ 毒殺妻子。（圖／翻攝自秒拍）

▲凶嫌為死者的丈夫戴盧民。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸浙江台州一名官員因毒殺新婚妻子，試圖騙取意外保險賠償，昨（2）日上午被執行死刑。據悉，罪犯將20毫克河豚毒素，裝填進2顆珍珠粉膠囊中，誘騙妻子服用。

據《澎湃新聞》報導，當地警方2020年9月14日接到報警稱，一名女子在台州灣新區一處公寓內死亡。經查，死者姓王，34歲，是當地一家書店員工，為服毒身亡。

王女同事介紹，事發3天前王女突然請假，事發當天因為聯繫不到她，於是來到其所在社區找人，在物業陪同下，打開王女家房門發現其已在家中死亡。

經調查，凶嫌為王女的丈夫戴盧民，其原為台州市自然資源與規劃局幹部，命案發生時兩人才領證約2個月，且戴男曾有過一次婚史。直到案發，雙方家人都不知道兩人已經結婚。

▲▼ 毒殺妻子。（圖／翻攝自秒拍）

▲事發房屋被貼上封條。（圖／翻攝自秒拍）

據檢方指控，戴盧民因炒股、炒虛擬貨幣而欠下260多萬元（人民幣，下同），與王女結婚時，就已有殺人騙取巨額保險金的惡念。

實際上，戴盧民早在2020年4月26日，就讓妻子通過網上投保了一份保額為200萬元的定期壽險。在保險90日免賠期即將到期後，戴盧民於同年7月20日與王女結婚，4天後讓王女將保險受益人從其父親變更為配偶。

據指控，自2020年6月開始，戴盧民通過5名女性朋友2次網購珍珠粉膠囊、5次網購河豚魚乾、4次網購河豚毒素；2020年9月11日，戴盧民將20毫克河豚毒素裝填進2顆珍珠粉膠囊中，隔天讓妻子在不知情的情況下服用該毒膠囊，且在對方反映嘔吐的情況後，再次要求服下第二顆毒膠囊，最終導致妻子死亡。

死者家屬在刑事附帶民事起訴狀中提到，王女只是戴盧民眾多女性朋友之一，從投保、結婚到更改受益人，都是戴盧民誘導王女完成。此外，戴盧民每次購買珍珠粉、河豚毒素時，都要求女性朋友匿名、借用他人名義購買或者在購買後更換手機卡、刪除微信等方式。

報導指出，戴盧民2022年因犯故意殺人罪一審被判處死刑，二審維持原判。台州中院今年2月2日通知，罪犯戴盧民已於2日上午被執行死刑。

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