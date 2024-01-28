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人妻下體抹毒！「色誘丈夫用嘴」企圖毒死尪　下面太臭被抓包

▲▼夫妻看醫生。（圖／CFP）

▲男子帶妻子就醫後，才發現妻子是故意為之，只為了毒死他。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

巴西一名女子因為不滿丈夫不願離婚，因此故意在自己的下體塗抹毒藥，企圖透過讓丈夫口交，使對方中毒身亡。然而當她引誘對方上床成功後，丈夫卻發現她的下體傳出異味，因此強烈要求她到醫院就診。女子被迫到醫院就醫後，才坦承整件事，然而此時她的陰道卻早已迅速吸收大量毒素，反而害了自己。

根據《每日星報》引述Tvi24報導，巴西普雷圖河畔聖若澤市（Sao de Jose Rio Preto）一名女子多次嘗試離婚，卻不斷被43歲丈夫拒絕，而厭倦一再向丈夫提出離婚要求的她，竟大膽地選擇另一個方法來「擺脫丈夫」。

夫妻,情侶,男女,朋友,吵架,打架,家暴（圖／CFP）

▲巴西一名女子企圖透過在下體塗抹毒藥，來毒死丈夫。（示意圖／CFP）

女子的丈夫表示，妻子反常地不斷誘惑他發生性關係，甚至要求他口交，然而當男子準備要靠近她的下體時，卻突然聞到奇怪的臭味，因此連忙暫停性行為。感到擔憂的他開始強迫妻子到附近醫院就診，並表示自己非常害怕這個味道。

遭男子強制拉到醫院的妻子最終在醫生的檢查下，被證實下體抹有不知名的毒素，而她的陰道也滿是這類不明毒素。女子這時才坦承，其實自己是故意為之，並企圖透過讓丈夫口交的方式，使對方中毒身亡。

醫生指出，由於陰道內的薄膜具有強烈吸水性，因此女子在下體塗抹毒物後，大量的毒素迅速地被她的陰道吸收，進入體內，而她則是絲毫沒想到此舉會害到自己。

事後她的丈夫則打算以謀殺未遂嫌疑將妻子起訴，目前全案仍在調查中。　

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