T恤下超辣！政大系籃正妹「IG私照」曝　PTT推爆：守不住了

▲政大系籃妹張嘉介有超辣的身材。（圖／翻攝自IG／920924jasmine）

記者鄺郁庭／綜合報導

PTT表特（Beauty）板上常有網友分享素人美女，但鄉民的標準頗高，時常看到底下一片噓的慘況。不過，近日政大一位籃球隊正妹被推爆，雖然球場照中她穿得寬鬆，可T恤下的身材其實超火辣，私下照片不吝露出健康性感的身體曲線，渾圓美臀、豐滿上圍令一票男網友暴動，「根本極品！」「我…守不住了。」

有網友16日在表特板貼正妹文「政大系籃 美尻」，前面兩張是正妹在球場座位區的側拍照，只見她抱著籃球，穿著寬鬆T恤，乍看之下只覺得是個漂亮女生。不過，再往下看網友貼出她在IG上的照片，整個火辣又吸睛，有的身穿貼身小背心、短版上衣，胸前豐滿形狀藏不住；有些照片下身僅著內褲，渾圓美臀線條超性感。

照片一出，許多男網友秒點頭，「來練卡位啊！妳帶球，我防守」、「大方就是讚」、「啊嘶！這個肉感」、「又想打球了」、「本來看標題要噓，可…可惡…」、「喜歡打籃球的女生就是棒」、「超讚！根本極品」

留言處也馬上有人貼傳送門，從正妹的IG介紹可知，她名叫「張嘉介」，目前就讀國立政治大學企業管理學系，高中時曾是新竹女中籃球隊一員。IG上除了球場上的側拍帥照，她也時常分享私下的出遊照，或是大方展露身材的美照。

事實上，她高中時也曾被PO上表特板，2年前有人貼出竹女籃球隊正妹的照片，主角就是張嘉介，當時的她還戴著牙套，就在表特板掀起一陣騷動，鄉民狂讚表示，「優質的女籃」、「這在竹女應該被告白機率頗高」、「帶球犯規吧！」、「這太完美」。