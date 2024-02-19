晚安小雞操作模式早在陸爆紅！表演舞台移到網路⋯商機超越電影

▲晚安小雞直播造假，抹黑柬埔寨被判刑。不過這類型「表演直播」的模式在中國大陸已十分火紅。（圖／翻攝自直播）



記者林育綾／台北報導

網紅晚安小雞與阿鬧直播造假、抹黑柬浦寨遭判刑，行為也被各界撻伐。雖不認同違法及抹黑行徑，但廣益基金會執行長楊忠衡提到，晚安小雞這樣的商業模式確實是趨勢，這種「Micro Netflix」自己用小規模寫腳本、做道具、直播表演的型態，在中國大陸非常紅，商機甚至首度超越電影，對傳統到劇場演出的表演藝術來說，無疑也是很大的挑戰，卻也是值得思考的作法。

廣益基金會執行長楊忠衡分享，去年到中國大陸蘇州交流時，得知中國大陸的表演市場，首度超越了電影市場，讓他一度不敢置信，尤其大陸過往在春節的電影票房高達數億，表演市場要超越代表商業模式更龐大，但從統計數字來看確實如此。

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他表示，疫情對電影產業造成衝擊，人們的娛樂型態改變，多半靠著一支手機滿足消遣需求；因此有不少電影其實已經不在院線上映了，因為在院線上映的成本也相當高，不少作品反而是直接在串流平台播映。

這是一個還有很多人沒看到的經濟，就是「在手機上的表演」，這種表演型的直播、直播帶貨、直播課程，製作成本和規模很小，商機卻很嚇人，在中國大陸已經非常火紅。一個網紅直播窮遊、到海南島直播帶貨，一次上萬人觀看，也帶來很大的商機。

而傳統的表演藝術，花了兩三年的心血準備，並花高成本製作道具、租一個小劇場，販售200席、400席，相較下來，確實不太符合經濟效益。楊忠衡提到，中國大陸已經有不少公司，針對這種小規模的表演直播來做附加價值的商業開發。

▲廣藝基金會與文策院合作主辦第六屆《表演藝術金創獎》。廣益基金會執行長楊忠衡（左）、文策院董事長蔡嘉駿（右）進行簽約。（圖／記者林育綾攝）

因此，楊忠衡也表示，廣藝基金會今年暫停「廣益劇場」製作，並定位成「動腦年」。同時今年與文策院合作，主辦第六屆的廣藝基金會《表演藝術金創獎》，即日起至3月29日徵件，號召表藝界創作人才踴躍參賽，期盼來自四面八方的創意想法。

今年《金創獎》除了金獎獎金加倍為20萬元外，榮獲金、銀、銅獎的作品，還可參與「創投陪伴計畫」，獲得額外加碼的600萬元。主辦單位及其他單位將整體評估得獎作品，進入實質投資階段，投資內容包含第一階段「完整試演」，由文策院提供最高100萬元試演資金；第二階段為「公開首演」，由主辦單位及其他合作單位提供全額製作資金（單案上限為500萬元），並於作品獲獎至正式首演期間，依照團隊需求與執行情況，提供專業建議與諮詢，讓團隊能夠擁有更完善的經驗與心得，面對即將投入的商業市場競爭。