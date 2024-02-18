173cm正妹「靠嘴巴工作」　友羨慕：百年一遇爽缺！全場搖頭了

▲診所需要門面，要求原PO穿裙子上班。（示意圖／記者趙于婷攝）



網搜小組／劉維榛報導

「輕鬆到覺得自己很廢！」一名外貌姣好的妹子透露，在某診所櫃台工作一陣子了，「只需要接電話和掛號，每天都需要面對很多人，但只要靠嘴巴，不用體力跟勞力或太多腦力」，讓來探班的朋友羨慕誇讚是「百年一遇的爽缺」，然而原PO感到擔憂「很害怕學不到東西」，網友見只領底薪後也搖頭了。

一名女網友在Dcard表示，在一間診所櫃台上班4個月左右，「薪水只有底薪，有三節獎金，按照勞基法，加班也有加班費」，而日前友人來探班時，羨慕對著原PO直呼「這是百年一遇的爽缺！」

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一番話讓原PO感到徬徨，因為工作只要接電話與掛號，不需耗體力與腦力，只要靠嘴巴應付客人就好，「但是我卻很害怕學不到東西，畢竟領死薪水不可能做一輩子。」此外，上班沒事的時候不能滑手機，且老闆會看監視器。

原PO也提到，診所背後的金主是知名大藥廠，老闆曾強調櫃檯就是門面，因此要穿著裙子，儀態也有一定的要求，而原PO擁有173公分與55公斤的纖瘦身材。此外，因背後有金主加持，診所是走高級文青風格，應該不會有資遣的問題，且幾乎都是資深員工，流動率很低。

對此，原PO想求問大家的看法，「做到現在越來越有罪惡感...看到同期的朋友都在職場上發光發熱，在不同領域上努力奮鬥，就覺得自己好廢！」

文章曝光後，全場反而搖頭回應，「看到底薪就知道...該換了」、「這哪是爽缺」、「發展副業呢」、「聽起來好痛苦，還是要找點自己想做的事情做，不然底薪又不能幹嘛，真的在浪費生命」、「有時間好好充實自己，薪水有機會三級跳的」。

有網友給予建議，「可以觀察人力銀行的職缺，看看對哪方面的職缺感興趣，然後去了解職缺資訊需要哪些技能和需求能力，不足的地方可以去補足，你可以找相關書籍、線上課程來進修，或是下班、假日時去找實體課程來上」。