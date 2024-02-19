採耳師色喊「鬼迷心竅」女客躺床被摸光！判刑定讞將入獄

▲採耳師趁服務時，藉機猥褻女客得逞。此為示意圖。（圖／Pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

記者吳銘峯／台北報導

台中某採耳美容院胡姓採耳師，2021年間為一名女客人進行全項服務時，藉機撫摸女客的胸部、下體，口中還說自己「鬼迷心竅」。事後更對女客說「對我來說不怎麼樣，對你來說很嚴重」的行為。最高法院審理後，將胡男判刑1年定讞，將入獄執行。

判決指出，胡男2021年4月間某個上午，11時許因熟客預約而為女客人進行全項服務（即採耳、臉部撥筋SPA、舒緩眼療、淨化鼻療、耳燭SPA）。女客到場後，胡男先帶她換上浴袍後，隨即進入包廂內進行服務。

但胡男進行採耳、臉部撥筋、舒緩眼療、淨化鼻療之過程，身體靠近女客時，便對她搔癢，還噁心問說：「你的聲音呢？為什麼你都沒有舒服的聲音」、「你張嘴呼吸完很性感。」女客假裝沒有回應。胡男接著進行耳燭SPA服務，並詢問女客「要不要抹乳液」，女客以為是肩頸及背部要抹乳液，而允諾並依指示側躺。不料胡男竟伸手撫摸女客胸部，還說：「我被迷惑了，不是故意的」。

胡男見女客仍無反應，不斷說自己「鬼迷心竅」，更進一步將手伸入女客內褲中，撫摸女客下體；女客將雙腳夾緊，才沒被性侵得逞。療程結束後，胡男叫醒裝睡的女客，問說：「剛剛有沒有怎樣，有沒有嚇到」，女客假意回稱：「剛剛我睡著了，你剛剛做了什麼？」

之後女客換回衣服後，再問：「剛剛做了什麼事？」，胡男答稱：「你真的很想知道嗎？」、「對我來說不怎麼樣，對你來說很嚴重」，女客問：「怎樣嚴重法？」，胡男回答：「你不知道最好。」女客離開後，隨即到警局報警。檢方對胡男提起公訴。

法院審理時胡男否認犯案，辯稱當時並未碰觸到女客的胸部、下體，頂多碰觸到腰部、臀部。一審法院認定胡男手指侵入女客下體，判刑3年6月，但二審高等法院台中分院改認定胡男並未性侵得逞，僅成立「乘機猥褻罪」，判刑1年。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。