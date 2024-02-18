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台中燈會女警正翻！撞臉秀賢　網跪求IG：戀愛了

中台灣燈會「正妹女警」神似秀賢　網跪求IG：戀愛了

▲元宵燈會出現正妹女警。（圖／翻攝TCPB局長室臉書，下同）

圖、文／CTWANT

中台灣元宵燈會16日在台中水湳中央公園開跑，而警方現場執勤畫面曝光後，引發網友關注，因為一名正妹女警似韓國女星秀賢，讓不少人跪求女警IG。

TCPB局長室在臉書發文，「月上柳梢頭，人約黃昏後，2024中臺灣元宵燈會，還不趕快來，今年以『臺中龍賀』為主題將中央公園滯洪池水域化身為劇場舞台，神龍盤踞在乾溼滯洪池的分界線上，配合地貌將整個公園營造成神龍秘境，每一個燈區都是一個龍穴。」

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中台灣燈會「正妹女警」神似秀賢　網跪求IG：戀愛了

TCPB局長室表示，同仁會在現場指揮交通，替大家指引方向，也請民眾配合疏導，享受元宵花燈盛宴。而照片中，有2張正妹交警執勤照片讚數特別高。

不少網友紛紛留言「可以看警花嗎」、「請問有什麼方式可以被指定警花關注嗎」、「不是看花燈，是看警花」、「TCPB局長室想看警花」。TCPB局長室也在留言區說，「突然發現我們女警好像這個人」，而他指的是韓國女星秀賢。

TCPB局長室表示，「不要再求女警IG了啦，再求我就給了啦。」也有人大讚，「警好美！我想要簽名！」、「衝著這張照片我也要衝一趟台中燈會」、「哇，漂亮的女警，戀愛了」、「元宵燈會在哪不重要，重要的是門在哪」。

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