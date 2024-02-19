「很多人不知是啥！」她吃1水果激讚美味　一票卻搖頭：我先逃

▲仙桃口感綿密。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

「我敢說很多台灣人不知道這東西是啥！」近日有女網友發文分享一個黃色的水果，「放軟後才能吃，綿密香甜！」照片曝光後，不少網友一眼認出這是仙桃，並留言回應「仙桃，吃起來感覺很像南瓜」、「我不愛，覺得有澀味，可能放不夠軟」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文直呼，「我發現了這個美味的好東西！」它要放軟才好吃，不只口感綿密，味道還很香甜，真的是最美味的水果。

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話鋒一轉，原PO認為應該有很多台灣人都不知道這是什麼，「還有很多台灣人不知道怎麼吃。」而從她貼出的圖片可見，這個水果的果肉偏金黃，與南瓜、地瓜顏色相似，應為仙桃。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我吃過，口感有點像烤地瓜」、「原來是南瓜啊！我還以為是仙桃呢」、「讚！加牛奶下去打果汁也超讚」、「好吃，仙桃」、「仙桃！很好吃，但吃完很乾」、「仙桃，有時候覺得好吃」、「超好吃的仙桃，為什麼很多人不愛呢！種子種起來像企鵝超可愛的」。

不過更多網友則表示，「那味道我先逃」、「老實說，很多人不愛」、「仙桃，我吃過一小口，很不行」、「個人不喜歡，吃起來口感類似地瓜、南瓜」、「我家有種，但我不愛」、「不能接受這個味道」、「不是不好吃，是太甜膩了，它會黏喉嚨」、「仙桃，吃起來口感有點粉粉的，我不是很喜歡」。

據了解，蛋黃果因為外型類似桃子，所以又俗稱仙桃。仙桃的味道被形容像是地瓜和焦糖，雖然有些人覺得太甜膩，但其營養價值高，能幫助腸胃健康。此外，在選購仙桃時，果皮呈現黃色、按壓越鬆軟者越熟，若買回家後覺得還很硬，可以在室溫放3至10天，待果肉軟化再食用。