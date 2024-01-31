講電話「超多人有1習慣」　她不解：到底為什麼？一票爆共鳴

▲原PO詢問，為何講電話要開擴音？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「到底為什麼講電話要開擴音？」一名女網友發文表示，有些長輩聽力退化，所以講電話會開擴音，但有些人明明就沒有這樣的困擾，卻將「電話拿在前面當無線電對著講」，用互吼的方式聊天，讓她難以理解。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文直呼，「到底為什麼講電話要開擴音？」又不是像老人家一樣聽力退化，為什麼電話要拿在面前對著講，而不把手機貼在耳朵旁邊講？「有沒有一種可能，你貼在耳朵旁邊就能聽得一清二楚？」

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原PO也還原當時狀況，「我離你們兩桌之遙，都能聽到你們的對話」，而且對方是以「互吼」的音量聊天，與正常擴音講話的方式不同，因此她實在難以理解。

▲網友點出非得「開擴音」的原因。（示意圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「還有開超大聲在看劇的」、「他就是要讓全世界人都知道他們家的祕密」、「為了證明我的手機不是只有廣告訊息，也是會有人打給我的」、「我是不喜歡聊天內容被別人聽到，覺得那樣很不尊重對方」、「不好意思，我也都擴音，但公共場合我選擇打字」、「我是只要旁邊有人我就不想講電話耶」。

還有網友表示，開擴音未必是因為聽不清楚，「我每次電話放在耳邊，我媽每次：喂！（超級大聲），我耳朵都快壞掉，後面都會習慣開擴音欸」、「我是因為講LINE時，會觸碰到手機的上瀏海，然後連帶按到一堆設定，所以都用擴音比較避免這些麻煩」、「擴音才能邊打資料邊講電話啊，也不想手一直舉著，會痠餒，但有耳機就另當別論了」。