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金字塔階級最愛！兄妹日睡6.5小時「驚人補習費曝光」　

▲▼教育，升學，課堂，學校，學生，課綱，老師。（圖／視覺中國）

▲兩兄妹美語補習一年至少要40萬。（示意圖／視覺中國）

網搜小組／劉維榛報導

全年無休「日睡6.5小時」的小兄妺，從一早5點多寫公文、上課到趕才藝班，連吃飯都是在車上解決，引發眾多家長看傻。而曝光這對小兄妹填鴨式的「魔鬼生活日常」的補習班，一度關閉粉專又開啟，業者透露，讀一學期學費超過10萬，為的就是讓孩子贏在起跑點。

補教老師在粉專透露，這對小兄妹英文程度不輸美國學生，且音樂才藝更是無比優秀，4歲開始學鋼琴，也曾學過2年小提琴，且日常生活「果然一山還有一山高」，因為兩人一早5點多就起床，在家寫公文（英數中等科目）到早上7點10分，接著去學校上課、練琴及唸英文等，直到晚上11點30分才睡覺。尤其晚餐部分，要在短短20分鐘內要在車上吃完。

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根據《TVBS新聞網》報導，補習班負責人Wayne無奈說道，對於兩兄妹的作息讓他也相當佩服，會貼出來只是純分享。Wayne也提到，會來學習美語的孩子，有6成家長會送他們出國深造，並不打算在台灣升學，因此讀幼兒園大班時，就有相關升學規畫。

該補習班是引用美國小學主題式教材，不會給孩子作業，而是透過課外讀物讓他們探索與組織判斷能力。這樣的開放式教學模式，讓頂端的金字塔家長們都願意買單，一學期學費破10萬元。也就是說，兩兄妹光是美語補習一年至少要花40萬。

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