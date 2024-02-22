補習班揭兄妹恐怖行程　他斥：製造海量焦慮「教育不是吃人肉的」

▲補習班揭國小兄妹全年無休恐怖行程引熱議，補教師批評廣告貼文掀起海量焦慮。（示意圖／pixabay）

記者楊惠琪／台北報導

北市大安區美語補習班在臉書分享國小兄妹檔全年無休、日睡6.5小時的恐怖行程，貼文肯定兄妹努力，才能在學業和才藝上都有好成績，引發網友圍剿，業者聲稱只是純分享，沒有要大家按表操課。高中英文補教老師楊陽則直指，這根本是補習班的廣告貼文，透過網路放大與傳播出去的海量焦慮，可能會付出慘痛代價，「我們應該是教育工作者，不是吃人肉的。」

楊陽受訪時指出，各補習班都會有極端值的學生，這類學生的學習模式並不適合拿來宣傳，如果要講學霸的故事，一個負責任的老師，應該是討論這類學霸的心路歷程，而非強調他多優秀，因為許多家長對育兒焦慮抵抗性很低，很容易因為這樣的貼文，轉身去壓迫小孩。

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楊陽表示，補教業的廣告貼文要慎用，透過網路放大與傳播出去的海量焦慮，代價往往是一些搞不清楚人生究竟怎麼回事，就被逼迫到從教育巨塔高處落下的孩子，「我們應該是教育工作者，不是吃人肉的。」

楊陽指出，他在台北車站升大學補習班任教，在第一線看到許多學生突然失去學習動能，而且在高中高壓的課程現況下，一旦失去學習動力，要搭救學生難度相當高。他也提醒家長，小孩壞掉不是一瞬間發生的，而是經年累月的疊加，有天瞬間斷裂，連本人都不知道發生甚麼事情。楊陽還說，高中端的神童並沒有那麼多，所以常不解為什麼國小這麼多神童，提醒家長不要對補習班的廣告貼文照單全收。