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逆向小貨車駕駛昏迷指數3…肥大叔控：聞到酒味　檢測結果出爐

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲「肥大叔」指控車禍當下，從小貨車內聞到酒味，吳男疑有飲酒情形。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

直播主「肥大叔」上週末包遊覽車進行員工旅遊，昨（18）日晚間7時許，返程時與一輛逆向行駛的小貨車相撞，造成7人受傷、小貨車駕駛吳姓男子現場無呼吸心跳，經送醫搶救撿回一命，目前昏迷指數3，仍在加護病房觀察。「肥大叔」指控車禍當下，從小貨車內聞到酒味，吳男疑有飲酒情形；對此，光田醫院及警方指出，經抽血檢測，吳男體內並無測得酒精濃度，即無酒駕行為。

警方調查，小貨車駕駛吳男（57歲）昨日晚間7時56分，沿台中市大甲區北堤東路由西往東逆向行駛，撞上由東往西行駛的遊覽車，遊覽車上有22名乘客、1名陳姓車掌小姐、1名羅姓司機，車禍造成遊覽車5名乘客、陳女、羅男受傷，吳男則當場失去呼吸心跳。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼小貨車不明原因逆向行駛，與遊覽車相撞，造成多人受傷。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

傷者經分送大甲光田、李綜合醫院救治，沒有大礙；吳男經送醫搶救，恢復生命跡象，但仍住在加護病房，尚未脫離危險期。

「肥大叔」接受媒體訪問表示，這兩天是他們的員工旅遊，到花蓮旅行，昨晚從北部返回台中，途中就發生車禍。他指控，小貨車上飄散酒味、保力達味，疑有飲酒情形。

針對吳男是否有飲酒狀況？光田醫院急診醫學部主任林順委指出，吳男到院後經院方檢測，無酒精反應。林順委也說明吳男傷勢，吳男目前昏迷指數3分，血壓僅80多，身上有多處外傷，包括氣血胸、多處肋骨骨折，情況危急，仍在加護病房觀察。

▲▼ 。（圖／光田醫院提供）

▲光田醫院急診醫學部主任林順委。（圖／光田醫院提供）

至於吳男為何逆向行駛？由於目前吳男仍傷勢嚴重，待其好轉，警方將進一步訊問釐清案情。

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