男稱急著出國沒丟垃圾　鄰居聞惡臭報案發現「行李箱藏女屍」

▲女子被發現陳屍行李箱中。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

哥倫比亞一處公寓傳出惡臭，被住戶抱怨後報案，警方上門調查發現20歲女子蘿拉(Laura Isabel Lopera Osorio)的屍體被塞在行李箱中腐爛，而公寓原本的男主人傑西(Jesse Wiseman)自1月31日起失蹤，有可能已經偷偷返回祖國加拿大，國際刑警已對他發出通緝令。

20歲女子蘿拉10日在麥德林市(Medellin)一棟公寓中被找到屍體，身為單親母親的她育有一名3歲女兒，自從1月31日開始與家人斷了消息，由於她曾與公寓男屋主傑西交往，讓警方懷疑她是遭到對方殺害。

身為加拿大人的傑西，同樣自1月31日後不見人影。報案的鄰居表示，他發現傑西的公寓傳來惡臭曾試圖聯繫對方，傑西回覆他，因為臨時得出國一趟，所以來不及處理家中「大量垃圾」。

警方懷疑傑西可能早已於2月9日偷偷潛逃回加拿大，目前國際刑警已發出通緝令。不幸事件也讓麥德林市長古鐵雷斯(Federico Gutierrez)譴責，「這不只是一起命案，又一名女性受害者被殺是多麼令人悲傷與痛苦的事，受害者只有20歲而已」，誓言會將凶手逮捕到案。

蘿拉的哥哥胡安((Juan Manuel Lopera)透露，傑西很不喜歡蘿拉回家探望家人，他們只有某次在家族聚會中見過傑西，覺得他是一個冷靜又安靜，感覺很內斂的人。