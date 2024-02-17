被控偷14愛馬仕包...林千又富商前男友5罪移送　稱：改天會還她！

▲賴姓富商坦承偷走14個愛馬仕包還有行李箱，還翻亂與林同居的租屋處，挨告後5罪函送。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

藝人林千又指控前男友賴姓富商侵入其租屋處，偷走14個總價超過6百萬的愛馬仕包包，以及1個行李箱，在16日前往派出所報案，指控賴侵入住宅、竊盜、毀損以及妨害名譽四大罪狀，賴姓富商前男友也於今（17）日到案說明，坦承毀損以及妨害名譽等罪嫌，但強調兩人同居的租屋處，月租5萬元是自己出的，否認侵入住宅，警方偵訊後，仍依毀損、妨害名譽、侵占、竊盜、侵入住宅五罪，將賴函送地檢署偵辦。

警方調查，33歲的林千又16日下午打電話報案，表示位於北市中山區林森北路的租屋處遭人侵入竊盜，並偷走14個愛馬仕包包，總價值達6百萬元，警方立刻派警員以及鑑識人員前往勘查，並且調閱大樓監視器畫面。

林千又事後在到派出所提出4項告訴，包括侵入住宅、竊盜、毀損以及妨害名譽，賴姓富商前男友在17日上午11時許到北市中山分局中山一派出所說明，賴進入派出所時滿臉傷痕，針對被控侵入住宅部分強調，雖然房子是林千又出面與房東簽約，但租屋處是他與林同居之處，每個月5萬元租金都是由他負責，否認侵入住宅。

▲賴姓富商到派出所應訊後拔腿狂奔，拒絕回答記者問題。（圖／記者邱中岳攝）

其次，針對竊盜部分，林千又指控家中14個愛馬仕名牌包、1個行李箱都被拿走，賴則強調，都是自己花錢買來送給林千又，因為一時氣憤才會拿走，也將擇日還給林千又。

對於被林千又指控毀損部分，賴也坦承到，房內的東西都是賴獨自1人翻亂，而妨害名譽部分，則是因為一時氣憤，所以才會留言「等等公布妳跟a哥吹吹照」。

警方在訊後，依侵占、妨害名譽以、毀損、竊盜、侵入住宅五罪，將賴移送地檢署偵辦，由檢察官認定是否構成罪行。