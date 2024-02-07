19歲女為醫美喪命！臀部「注射可疑植入物」　加護病房住3周離世

▲哥倫比亞19歲女子豐臀手術後出現併發症，住院3周身亡。（圖／翻攝自Facebook／Yisela Torres Apresa）

記者張寧倢／編譯

南美洲國家哥倫比亞年僅19歲的女子伊賽拉（Yisela Torres Apresa）上個月花錢做醫美豐臀，在臀部注射填充物後卻出現併發症，嚴重到必須住進加護病房，不幸的是，她在住院3周後仍因病情惡化，心肺功能停止死亡。

根據英國鏡報報導，伊賽拉為了更凸顯臀部形狀與體積，在加勒比海港口城市聖瑪爾塔（Santa Marta）一家醫美診所接受豐臀手術，醫生在她的臀部注射了填充物不久後，伊賽拉於1月13日住進了當地醫院，甚至住進重症加護病房。聖瑪爾塔衛生局已介入調查，正在釐清診所是否有營業許可、衛生條件是否合格。

▲伊賽拉豐臀後一度發高燒。（圖／翻攝自Facebook／Yisela Torres Apresa）

鏡報報導稱，實際上並不清楚伊賽拉注射了什麼物質。但哥倫比亞觀察家報（El Espectador）指出，她的身體對注射物產生排斥反應，開始出現關節疼痛與發高燒等症狀。不幸的是，住進加護病房3周後，伊賽拉病情仍進一步惡化，2月3日出現一次致命的心肺驟停後離世。

據信，伊賽拉生前就讀於馬格達萊納大學（University of Magdalena）。她的一名朋友雷蒂（Leidy）發文哀悼，「妹妹，你離開我了，你丟下我一個人傷心，我至今不敢相信發生了什麼。」另一名友人索尼亞（Sonia）則寫道，「親愛的，你不知道你為我們留下了多麼巨大的痛苦。」