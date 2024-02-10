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網紅搭機行李箱狂震！她嬌羞打開驚見「姐夫躺裡面」：人家關不掉

▲▼網紅阿曼達在搭機時，行李箱內的情趣用品突然狂震，讓她害羞不已。（圖／翻攝自X）

▲網紅阿曼達在搭機時，行李箱內的情趣用品突然狂震，讓她害羞不已。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

網紅阿曼達（Amanda Diaz Rojas）最近搭機時，因為行李箱突然發出震動聲，被機組人員要求下機。阿曼達的尷尬經歷被同行友人拍下後上傳到TikTok，瞬間吸引千萬網友關注，而阿曼達的友人也爆料，她行李中停不下來的震動聲，竟來自於阿曼達隨身攜帶的「情趣用品」。

據《紐約郵報》報導，阿曼達日前在飛機起飛前不久，隨身行李突然開始嗡嗡作響，令坐在附近的乘客感到十分不安，就連機組人員也懷疑阿曼達攜帶了可疑武器，於是他們警惕地要求阿曼達將行李從頭頂置物櫃中拿下，看看是出了什麼問題。

阿曼達拿出行李後，害羞地蹲在地上將銀色的行李箱打開，這時眾人才發現，原來行李箱內放置的不是什麼可疑武器，而是阿曼達的情趣用品，只是這個小玩具不知為何突然被啟動，所以才會在包內不斷震動，並發出「嗡嗡嗡」的聲音。

阿曼達發現自己的小癖好被曝光後，尷尬得立刻關閉開關，但她因為太緊張，一直無法將情趣用品的開關關上，導致情趣用品又震動了一段時間，讓站在一旁的機組人員也忍不住笑了起來。

這段標題為「當整架飛機都想知道你的行李箱為什麼會振動」的影片被上傳到TikTok後，瞬間吸引了1250萬人觀看。不少網友紛紛表示，「這要是發生在我身上我一定很尷尬」，但也有人調侃阿曼達「看來這是你打包行李時的必需品」。

報導引述美國運輸安全管理局的指導方針指出，在旅程中攜帶情趣用品並不違法，但這些小玩具最後是否能通關取決於安檢人員的決定，因此報導提醒旅客務必要在飛行前研究目的地國家對成人玩具的限制，以免心愛的情趣用品被沒收。

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