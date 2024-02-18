台北女警燈節值勤爆紅！超美側臉融化上千人：這個我可以

▲台北女警燈節認真值勤，照片被拍下後意外爆紅。（圖／翻攝臉書／台北波麗士）



記者柯振中／綜合報導

近日全台舉辦燈會，因此需要許多警力維持秩序。台中燈會有名女警在值勤時爆紅，因此長相神似韓星「秀賢」，讓許多網友嗨翻想要朝聖，如今台北燈會也出現超美女警的值勤畫面，瞬間讓許多粉絲大暈船。

臉書粉專「台北波麗士」分享了對於台北燈節的執勤規劃，為了確保大型活動平安順利，警方透過科技觀測人潮、車流，全力執行維安、交管等各項任務，讓市民能夠放心。

「台北波麗士」對此張貼了許多員警值勤時的照片，其中有名女警站在護欄前，神情肅穆地盯著遠方，沒想到因為五官太過精緻，在網路上掀起大量討論。

▼台北女警認真值勤而爆紅，讓許多粉絲看呆。（圖／翻攝臉書／台北波麗士）



貼文至今已有超過上千讚，不少網友嗨翻留言，「這個我可以」、「兄弟！為什麼沒標我」、「可愛」、「哇嗚～～我只看到有美女警察」、「第一張帥哥警察，第二張美女警察都好棒！」

▲▼台中的女警在燈節認真值勤，同樣因為亮麗的外表而受到關注。（圖／翻攝臉書／TCPB局長室）



事實上，除了台北燈節以外，臉書粉專「TCPB 局長室」也分享台中燈節的維安狀況，有名女警因為神似韓星「秀賢」而意外爆紅，讓許多民眾嗨喊「衝著這張照片，我也要衝一趟台中燈會」，可見女警的魅力有多驚人。