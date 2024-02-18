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OpenAI Sora可一次生成「多視角影片」　正接受測試中

▲▼OpenAI，ChatGPT。（圖／CFP）

▲OpenAI在推出ChatGPT後，又推出最新應用Sora。（示意圖／CFP）

記者高兆麟／綜合報導

OpenAI最近發布了Sora模型，可以根據用戶輸入的文字描述，產生一段影片內容，一公佈便引發網友熱議。然而，Sora 的能力不止於此，它不只可以生成影片，甚至還可以一次生成五個不同視角的同部影片。

OpenAI研究科學家比爾・皮布爾斯(Bill Peebles) 在X上PO圖表示，這是Sora一次性生成的影片樣本，這並不是把5個影片拼接在一起，是Sora決定同時擁有五個不同的視角。

令人驚嘆的是，這組圖片展示了人們在下雪天漫步、玩雪的多個角度，並且均由Sora一次完成。這意味著該模型支援一次性生成多機位影片，對短影音、電影行業或許會受到不小衝擊。

傳統影片拍攝通常需要人工撰寫腳本再使用攝影機拍攝，透過多視角的剪輯，最終呈現出完整的影片片段。然而，未來也許只需要輸入腳本訊息，便可生成多角度多機位影片，再加上人工的剪輯，便可呈現一部完整的作品。

根據IT之家先前報導，Sora會嚴格根據用戶輸入的提示詞，可以製作長達一分鐘的影片，並保持較高的畫質。對於任何需要製作影片的藝術家、電影製片人或學生來說，這都帶來了無限可能。

目前，OpenAI尚未對外開放Sora。 OpenAI稱，該模型正在接受測試，只分享給了一群精選的研究人員和學者。

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