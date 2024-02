OpenAI推出新模型Sora　輸入文字生成1分鐘影片「效果超驚人」

▲「Sora」能夠依據文字指令生成1分鐘影片。(左圖/達志影像/美聯社;右圖/翻攝X@OpenAI)



記者吳美依/綜合報導

OpenAI於15日推出最新人工智慧(AI)模型「Sora」,可以依據用戶輸入的文字指令,生成符合主題與風格的影片,不僅長度可達1分鐘,而且不論畫面或擬真程度,影音效果都相當出色,驚艷全球網友。

Introducing Sora, our text-to-video model.



Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W



Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf