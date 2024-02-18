　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

社群平台詐騙廣告盛行　刑事局半年下架近5萬則！籲業者自律

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

現今詐騙集團透過網路平台大量投放假投資廣告，讓台灣民眾混淆誤認，許多遭假冒的政商、財經界人士更是不堪其擾，遭冒用的富商名人、財經老師也多次公開聲明並未開設任何LINE投資群組，提醒民眾切勿上當受騙。

刑事局指出：2023年6月30日修訂《證券投資信託及顧問法》上路施行，刑事局積彙整金融監督管理委員會證券期貨局（簡稱金管會證期局）所提供相關資料外，打詐中心也成立專責小組每日蒐報。該法施行起至12月31日止，目前已移請業者下架近5萬則投資廣告，惟仍可發現，曾遭警方通報下架之相同內容廣告仍持續出現，顯見業者並未落實源頭管理。

刑事局認為，除了仰賴警方通報下架，更需網路平台業者擔負企業社會責任，自律過濾委託刊登廣告內容違法時，應主動移除限制瀏覽等措施，透過雙管齊下共同合作，才能解決假投資違法廣告氾濫問題。

未來刑事局將定期公告於網路平台蒐報違法廣告件數，以及當季假投資廣告外觀及相關詐騙話術，協助民眾辨識詐騙廣告，降低遭詐騙的機率。

刑事局強調：投資應以合法管道賺取合理利潤，切勿輕信網路廣告所推薦之金融投資資訊，有關社群平台疑似假冒名人帳號、及廣告邀約加入LINE帳號或群組、私訊獲得飆股資訊等廣告文字，一定是詐騙；有任何疑問，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證。

►快訊／Toyz遭爆打「趁亂補踹一腳」　超哥店員林男改口明晚到案

►北市女警見香奈兒包昏了頭　「虛報」撿到信用卡...其他全私吞

►快訊／離譜！北市松山開票所逾200張空白選票遭竊　目前部分尋回

ET快訊
23歲女警遭左轉車擊落！　雙腿受傷送醫
世衛示警「X疾病」將大爆發！羅一鈞點名「3大危險病毒」
楊晨熙遭質疑「為錢嫁富商」　霸氣花34萬飛杜拜：他在浪費我的
40隻貓活活燒死！　台中動保處回應了
女生何時最想愛愛？許藍方羞吐「3時間點」千萬別錯過
想去要快！　大阪城門票將調漲2倍
超商女店員遭性侵哭喊：法官救我　水泥工獲無罪…要賠153萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

社群平台詐騙廣告盛行　刑事局半年下架近5萬則！籲業者自律

新北女警騎車趕赴現場...遭左轉轎車擊落！雙腿擦挫傷送醫

外送員穿舊款警察雨衣上路　大同分局：觸法將約談

40隻貓無辜命喪火窟...私宅當中途之家可行？台中動保處解答

情侶登玉山驚險卡峭壁！4警義消救援　她獲救喘氣喊：腳還在抖

太管處再收恐嚇信！「園區內放8顆遙控炸彈」　不給4千萬就引爆

色男找少女到家陪酒　強壓在床硬上！逼清洗滅證下場曝

新竹鐵棍男隨機攻擊！女遭擊中胸口痛到打119　警消破門抓人

獨 ／中橫重機撞山壁龍頭斷裂　騎士噴飛12公尺送醫

新竹男稱想吃牢飯…到台中超市偷咖啡又搶錢　躲嘉義網咖被逮

二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

小S狂逼問柯震東「有可％％的朋友？」　他認不再愛姐姐：不能再越級打怪XD

王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

Toyz預言晚安小雞「恐怕回不了台灣」　直言「探險直播都是假」又偷臭超派

台裔美國人脫口秀問陸女　「那麼愛祖國怎麼會在這？」

李泳知嗆羅PD「帶新寶貝出國」XD　被敲碗《地娛室3》：不是我們的問題！

員工出差買「精品＋3億豪宅」　聽老闆不給報銷：我是為公司好

工程師欠高利貸遭3惡煞攔車　噴辣椒水進引擎室、捶車討債

社群平台詐騙廣告盛行　刑事局半年下架近5萬則！籲業者自律

新北女警騎車趕赴現場...遭左轉轎車擊落！雙腿擦挫傷送醫

外送員穿舊款警察雨衣上路　大同分局：觸法將約談

40隻貓無辜命喪火窟...私宅當中途之家可行？台中動保處解答

情侶登玉山驚險卡峭壁！4警義消救援　她獲救喘氣喊：腳還在抖

太管處再收恐嚇信！「園區內放8顆遙控炸彈」　不給4千萬就引爆

色男找少女到家陪酒　強壓在床硬上！逼清洗滅證下場曝

新竹鐵棍男隨機攻擊！女遭擊中胸口痛到打119　警消破門抓人

獨 ／中橫重機撞山壁龍頭斷裂　騎士噴飛12公尺送醫

新竹男稱想吃牢飯…到台中超市偷咖啡又搶錢　躲嘉義網咖被逮

5m長「斷頭鯨屍」驚現北海道海邊！　目擊民眾：已開始腐敗

日男「1300次退換貨」串通3名亞馬遜司機　詐取6300萬日圓商品

海島度假和家人走散　80歲嬤遭觀光客「強拉進飯店房間性侵」

世衛示警「X疾病」將大爆發！羅一鈞點名「3大危險病毒」

全球限量25台！賓士改裝廠推「1000匹AMG GT跑房車」內外更熱血

高冷貓不給抱！但默默陪伴在各個角落　媽拍下「山竹偷窺照」萌翻

社群平台詐騙廣告盛行　刑事局半年下架近5萬則！籲業者自律

海牛媽媽「抱寶寶親吻」珍貴畫面曝光！　滿滿母愛吸755萬觀看

龍崎光節《重生～龍之三部曲》作品捐市府　留龍崎虎形山公園

聯合國安理會將表決「加薩立即停火」決議　美國放話否決

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

社會熱門新聞

獨／近40隻貓燒死！飼主當街向鄰居下跪道歉

驚悚畫面曝！　轎車違規左轉遭重機撞翻肚

獨／40貓咪葬身中途之家！愛媽撫屍淚崩

小夫妻衝撞瑞典坦克2死　疑逆光釀禍

台中民宅火警！2、30隻貓狗被燒到只剩骨骸

台中宵夜名店開打！2男嗆鄰桌爆乳妹互毆

即／土城嚴重事故！重機騎士頭部重創

妹吞半顆安眠藥昏9小時控遭性侵　二審逆轉

下藥性侵女店員！水泥工獲無罪…要賠153萬

待退小兵寢室喝醉酒　嗆少校「找黑道在營區外堵你」

高中生校內輕生「霸凌成立」學務主任停聘

即／高雄愛河又見浮屍！男子疑酒後失足墜河

17歲少女深夜遭當街擄走！　只因藍芽耳機不見了

3惡徒電擊棒街頭私刑　被害人反抗全身著火

更多熱門

相關新聞

詐團海削數十億判刑3年以上不到1%　

詐團海削數十億判刑3年以上不到1%　

包含全般詐欺犯罪案件數量37984件以及財損總金額88.78億都創下中華民國有詐欺犯罪紀錄統計以來的最高點，其中固然包含網路社會、詐團透過社群平台、交友軟體、及各類求職網告甚至是盜取電商個資造成「詐騙資訊」無孔不入，充滿惡意欺瞞的訊息接觸的民眾越多、自然受騙被害人就越多，但歸根究柢，依然是台灣司法對於詐騙犯嫌的處罰仍嫌太輕；根據一份法務部統計數據來看，從2017-2021年間、台灣詐欺案經法院判決有罪者僅6萬9741人，遭判處3年以上徒刑者僅有355人，佔比低到僅有0.51%、而光是2021年一年間、詐團

晚安小雞「惹怒柬埔寨警方」　財經網美：比黑幫還可怕

晚安小雞「惹怒柬埔寨警方」　財經網美：比黑幫還可怕

即／晚安小雞遭柬警逮捕　刑事局證實揭他涉犯3罪名

即／晚安小雞遭柬警逮捕　刑事局證實揭他涉犯3罪名

打詐越打越多！全台詐團23年大賺88餘億

打詐越打越多！全台詐團23年大賺88餘億

詐騙財損創歷史新高！

詐騙財損創歷史新高！

關鍵字：

刑事局預防科投資詐騙

讀者迴響

熱門新聞

《我和我的冠軍女兒》印度19歲童星震驚離世！

獨／近40隻貓燒死！飼主當街向鄰居下跪道歉

驚悚畫面曝！　轎車違規左轉遭重機撞翻肚

獨／40貓咪葬身中途之家！愛媽撫屍淚崩

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

林千又：終於有人還我清白了！痛指毀謗男「罪魁禍首」

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

初九「天公生」來了！民俗專家建議6種人要去拜

小夫妻衝撞瑞典坦克2死　疑逆光釀禍

動物工讀生睡一片！波比腿開走光

即／含致癌「蘇丹紅」！25kg流入高雄加工販售

今起飆30℃！下波是「討厭的濕冷」　冷氣團時間曝

台中民宅火警！2、30隻貓狗被燒到只剩骨骸

最後一次愛愛是2年前！30歲女染2性病嚇傻

「雨水」要來了！3星座財運旺

更多

最夯影音

更多
二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶

二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶
貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

小S狂逼問柯震東「有可％％的朋友？」　他認不再愛姐姐：不能再越級打怪XD

小S狂逼問柯震東「有可％％的朋友？」　他認不再愛姐姐：不能再越級打怪XD

王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面