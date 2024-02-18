社群平台詐騙廣告盛行　刑事局半年下架近5萬則！籲業者自律

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）



記者張君豪／台北報導

現今詐騙集團透過網路平台大量投放假投資廣告，讓台灣民眾混淆誤認，許多遭假冒的政商、財經界人士更是不堪其擾，遭冒用的富商名人、財經老師也多次公開聲明並未開設任何LINE投資群組，提醒民眾切勿上當受騙。

刑事局指出：2023年6月30日修訂《證券投資信託及顧問法》上路施行，刑事局積彙整金融監督管理委員會證券期貨局（簡稱金管會證期局）所提供相關資料外，打詐中心也成立專責小組每日蒐報。該法施行起至12月31日止，目前已移請業者下架近5萬則投資廣告，惟仍可發現，曾遭警方通報下架之相同內容廣告仍持續出現，顯見業者並未落實源頭管理。

刑事局認為，除了仰賴警方通報下架，更需網路平台業者擔負企業社會責任，自律過濾委託刊登廣告內容違法時，應主動移除限制瀏覽等措施，透過雙管齊下共同合作，才能解決假投資違法廣告氾濫問題。

未來刑事局將定期公告於網路平台蒐報違法廣告件數，以及當季假投資廣告外觀及相關詐騙話術，協助民眾辨識詐騙廣告，降低遭詐騙的機率。

刑事局強調：投資應以合法管道賺取合理利潤，切勿輕信網路廣告所推薦之金融投資資訊，有關社群平台疑似假冒名人帳號、及廣告邀約加入LINE帳號或群組、私訊獲得飆股資訊等廣告文字，一定是詐騙；有任何疑問，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證。

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