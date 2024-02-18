他喊話「00878改成月配息」！存股族笑了：不要無腦跟風

▲原PO拋出話題喊「00878改月配息」。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

國泰永續高息（00878）配息金額出爐，0.4元創新高，除息日為2月27日。一名網友則靈機一動笑問，「00878改為月配如何？」該話題引來網友笑虧，「改日配不是更好，每天都有錢」、「秒配息叫我」；多數股民則回，「完全沒必要，改成月配息只會浪費股利匯費」。

一名網友在臉書《<00878 國泰永續高股息ETF討論區> 大家一起加油吧！》表示，主打季配息的00878，每年分別為2、5、8、11月，而市場出現月配息的ETF也頗受歡迎，於是讓他突發奇想拋問，「00878改為月配如何？」

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一票網友笑酸，「周周配啦」、「秒配息叫我」、「改日配不是更好，每天都有錢」、「我還希望他改半年配勒」、「天天配不是更爽」「季配月配都可以，重點是可以比上次配更高就行，股價慢慢升上去不要跌都OK」「贊同，改成月配很好，希望持股可以增加10-20檔，不然規模實在太大」、「時時配，想配就除息」。

留言串中，許多股民則直言，「完全沒必要，改成月配息只會浪費股利匯費」、「不要無腦跟風月配或拉高配息，穩定才是我要的」、「想月配有好多可以買，請不要打亂了節奏」、「你可以去00929那取暖」、「月配不好啦，每個月要去填息，價值比較有空間」、「手續費扣更多你會比較爽嗎」。

據集保結算所至2月7日止，9檔即將除息的台股ETF中，受益人以00878人數最多，高達118.45萬人，最新每單位擬配息0.4元，創歷史新高，年化配息達7.4%，將於2月27日除息，也就是說最晚需在2月26日前持有或買進。