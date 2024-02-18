快訊／陸海警宣布加強海上執法　廈金海域開展「常態化」巡查

▲ 大陸海警局宣布加強執法 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

針對大陸兩名船員因拒檢，最終落海死亡，大陸國台辦昨17日晚間強表態，海峽兩岸同屬一個中國，根本不存在所謂「禁止、限制水域」，並且強硬表態「一切後果台方負責。」中國海警局今(18)日也立刻表態，​福建海警局將加強海上「常態化」執法，維護漁民生命財產安全。

根據大陸媒體報導指出，新聞發言人甘羽稍早指出，​「福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，進一步維護有關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全。 ​​​」

大陸漁船拒檢翻覆案，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨晚回應稱，海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說，「大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。」

朱鳳蓮表示，2月14日發生的台灣方面「粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難惡性事件」，引起大陸各界強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情。

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮表示，海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分；兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。

朱鳳蓮強調，大陸方面對台灣同胞充滿善意，但對台方無視大陸漁民生命財產安全的行徑也決不容忍，台方應盡快放船放人，做好善後工作，查明事實真相並嚴肅處置相關責任人，給遇難人員家屬和兩岸同胞一個交代。

朱鳳蓮最後指出，「大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。」

對此，金門縣政府也回應，有關類似水域的秩序維持，應有賴兩岸有關當局共商討論，盼能以兩岸漁民生計為前提營造共好的發展環境。

綜合之前報導，大陸一艘快艇14日越界捕魚，在金門海域被海巡追緝時翻覆，導致船上4名漁民落海，其中2人搶救後不治身亡。陸委會15日表示，初步調查海巡人員是依法執行職務，過程無不當，「支持主管機關嚴正執法，保護民眾權益。」