陸船越界2死發酵！中國海警揚言介入金廈海域　海巡曝5年救180陸人

▲金門海巡追緝越界捕魚的陸籍漁船，船上4人落海釀2死。（圖／記者林名揚翻攝）



記者張君豪／台北報導

14日一艘搭載4名中國船員的大陸擊快艇在金門海域越界捕魚，遭到金門海巡艦艇攔查，但快艇拒檢蛇行導致翻覆，快艇上4人落海，被救起後2人送醫搶救不治，海巡署對此證實，過去驅趕中國漁船越界捕魚曾爆發衝突，但造成對岸漁民死亡是海巡史上首例。

對此大陸官方喊出：常態化巡查廈金海域，中國海警局並宣布將對金廈海域展開執法巡查行動；海巡署19日表示，海巡署將動用雷情系統、及金馬當地近海守望崗哨、動員岸巡人員岸際巡邏，以三道監偵防線嚴密監控，並持續與國防部等友軍單位共同掌握金門海域安全，監控所有入侵禁限制海域目標。





根據臺灣與大陸地區人民關係條例規定：大陸船舶非經主管機關許可，不得進入臺灣限制、禁止水域。國防部1998年6月22日公告限制、禁止水域，並於2018年5月25日公告修正限制禁止水域範圍及事項，臺灣、澎湖、綠島、蘭嶼、彭佳嶼、小琉球、七星岩及東沙地區之禁止水域範圍與我國之領海（自領海基線起12浬海域）一致，限制水域範圍則與自領海基線起24浬海域範圍。至於金門、東碇、烏坵、馬祖、亮島、東引、南沙地區之限制、禁止 水域範圍，則採多邊形劃法規範。

海巡署強調：該署依法維護漁民海上作業安全，未來將依循理性原則，完成常態性巡護任務。海巡署執行海上急難救助更沒有國籍之分，「哪裡需要海巡，海巡就在那裡」。本署各項勤務均正常派遣，務必使漁民朋友安心，讓國人放心。

對此海委會主委管碧玲也透過臉書發文，「我們必須捍衛、我們也充滿善意」；管碧玲強調，光是金門鄉親從2024年報案大陸漁民越界捕魚多達24件，如果金門鄉親認為沒有禁限制水域，怎麼會報案？

根據海巡署關於中國籍船舶救援岸件統計資料，從2019年到2023年海巡署所、轄艦艇獲報出海救援陸船共25件，救援人數高達180人，顯見海巡署戍守台海人道救援與嚴正執法取締並重，但對岸刻意操弄為台海巡欺負大陸漁民，並以中國海警局將常態化巡查廈門金門海域，試圖提升兩岸海域緊張狀態，巡署秀出救援數字嚴正駁斥。

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