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「10大傷腎食物」一吃就傷？　醫駁：健康人細胞會自我修復

▲洪永祥稱珍珠奶茶最傷腎。（圖／記者許力方攝）

▲洪永祥稱珍珠奶茶最傷腎。（圖／記者許力方攝）

記者張靖榕／綜合報導

腎臟專科醫師洪永祥日前在臉書列舉「10大傷腎食物」，指出這些食物在不知不覺中緩慢殺害腎臟；然而台灣事實查核中心求證護理師、醫師，事實上細胞會自我修復，不會因短期吃這些食物就直接傷害腎臟，更需注意的是食品的鹽分、脂肪與糖類，對身體日積月累的傷害。

洪永祥在臉書點名10大傷腎食物，依序為珍珠奶茶、日式拉麵、炸雞排、三寶飯、鐵板麵、肉鬆肉乾與香腸、鍋貼、燒餅油條、蔥花肉鬆捲與奶酥麵包，以及早餐穀物。他說人類出生體內約有200萬顆腎絲球，有限的腎絲球必須供人類使用一輩子，死掉一顆就少掉一顆，腎臟存款要省著用，才能避免年老洗腎的命運。

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事實上經過台灣事實查核中心求證，事實釐清文於17日上線。雙和醫院衛教師、護理師李宜真表示，腎臟病主要是慢性病造成的，網傳影片的食物都是過度加工、口味偏重，並不是說吃下去就會直接影響腎臟，但其中鹽分、脂肪與糖類會影響血壓、血脂、血糖，日積月累會增加慢性病的風險，增加造成腎臟負擔。食用時要注意頻率與分量，常吃的話對腎臟可能有較大負擔。

對於食物的利弊很難一概而論，同樣是珍珠奶茶，會因人體情況不同而有可適量攝取與必須分毫斟酌的差別。

萬芳醫院腎臟內科主任鄭仲益也解釋，洪永祥提到的10大傷腎食物都有幾個共通點，包括高熱量、高油脂或高鈉、高磷，只要長期食用，就有機會導致肥胖、糖尿病等疾病，甚至引發腎病變，但是「健康人的細胞會自我修復，不會因為短期或偶爾吃這些食物就直接傷害腎臟、甚至要去洗腎。」

鄭仲益進一步說明，在細胞實驗中，高鈉、高磷的食物的確會傷害腎臟細胞，但細胞實驗與人體環境不同，在人體裡會有緩衝、也會修復，不會直接造成傷害。一般健康的正常人攝取這些食物不會立刻導致腎臟及性損害，但對於肥胖、糖尿病患者來說，經年累月吃這類食物，腎臟確實有可能會受損。

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