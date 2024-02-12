男每次體檢都「血尿」　醫師提醒小心腎：大部分人沒症狀



▲每次體檢小便都有潛血反應，醫師提醒，可能是罹患「A型免疫球蛋白腎病」。（示意圖／達志）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名30多歲的男子，每次進行例行員工體檢的時候，都會發現尿液檢查有潛血反應，即使尿液顏色都正常，自己也從未見到血尿，但每次體檢尿液顯微鏡檢查總有些紅血球存在，他進一步到醫院檢查後被醫生診斷為「A型免疫球蛋白腎病」，但工程師還是覺得奇怪，自己明明沒有身體不舒服，為什麼還會罹患這種疾病。

台北榮總新竹分院洗腎室黃政斌主任解釋「A型免疫球蛋白腎病」，是一種A型免疫球蛋白腎病變，或稱為「IgA腎病(IgA-nephropathy) 」為常見的腎臟疾病，也是國人最主要的原發性腎絲球腎炎。主要表現就是「持續性的顯微鏡下血尿」。

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▲臺北榮總新竹分院洗腎室黃政斌主任。（圖／院方提供）

黃政斌主任說明「IgA 腎病」的原因和機制 。他說，大部分的「IgA 腎病」都是原發性的，也就是「沒有特別病因」。推測可能是某些不明免疫因素，造成過量的免疫球蛋白A產生，與補體系統形成免疫複合體，沈澱在腎絲球內，後續引起一連串的傷害導致腎組織受損，進而在顯微鏡下才檢查出血尿、蛋白尿和腎功能不全等症狀。

特別的是，「IgA 腎病」早期症狀往往不明顯，除非患者每年例行健康檢查，才會持續發現有顯微鏡下血尿，這也是此疾病最常見的症狀。其次某些患者還可能出現蛋白尿、水腫、高血壓等症狀，進展至晚期則可能出現尿毒症而須進一步洗腎治療。

醫師說，「IgA 腎病」的診斷需要藉由尿液檢查、血液檢查來判斷，有時還需要進一步做超音波，排除泌尿道病灶如結石、腫瘤等，或膀胱鏡檢查等。在沒有泌尿道結構性病灶時，如要確定診斷則需用腎臟穿刺切片檢查。

治療的方式也要視病情進展進行調整，包括血壓控制、蛋白尿和血尿的控制、使用免疫抑制劑等治療方式。

遺憾的是，預防「 IgA 腎病」目前還沒有很明確或特定的方法可以完全預防，但是大原則保持健康的生活方式還是可以預期有助減少疾病的發生率。醫師也建議，保持適當的運動、保持健康的飲食習慣、減少飲酒、戒菸等不良習慣，都是可以保護腎臟健康的方式。

醫師也提醒，如果患者有持續性的顯微鏡下血尿等症狀，或是被告知有「免疫球蛋白A型腎炎」，先無須過於驚慌，一般說來「輕微」的患者，腎功能變化速度可能很緩慢，甚至終其一生也不至於腎衰竭。

但儘管如此，臨床上10~20年的追蹤分析，仍有約四分之一的病患腎功能會退步到需要洗腎治療，因此即使患者沒有其他症狀，仍不可完全忽視疾病不理會。

醫師說，患者應定期追蹤三件指標：血壓、尿蛋白以及腎功能(血液肌酸酐或腎絲球過濾率)，早期發現這三個指標的變化，透過積極治療可有效控制病情，防止疾病進一步惡化。

