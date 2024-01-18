巴西女嬰「天生就有4顆腎」　醫師也驚呆：全球不到100例

▲巴西一名女嬰天生有4顆腎。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

巴西女嬰伊西絲（Isis Eloah Ferreira Alves）天生就有4顆腎臟，而且直到5個月大開刀時才被發現。醫師對此相當震驚，他們表示，這是一種極為罕見的先天性異常，全球醫療文獻裡紀錄病例，甚至不到100例。

事實上，伊西絲還在母親子宮裡時，就被發現腎臟異常，但醫師當時無法確定狀況。2022年，她在首都巴西利亞的醫院早產出生，之後就住進了保溫箱，直到5個月大動手術時，才知道是長了2副腎臟。

Caso raríssimo: Bebê nasce com 4 rins no Brasil https://t.co/1yNwqBsPoV pic.twitter.com/FzGk8AJ366 — Terra Brasil Notícias (@TerraBrasilnot) January 14, 2024

伊西絲的右上方腎臟被摘除，因為它發生阻塞，導致尿液聚積、腎臟增大，進一步擠壓胃腸道，造成進食困難。雖然，她被切除的腎臟血管不完全正常，將會導致移植困難，因此無法捐贈，但已經被送往實驗室，提供分析與研究。此外，剩餘3顆腎臟的功能也都正常。

紐約郵報報導，額外發育的腎臟可能是孕期胚胎壁「生腎索」（nephrogenic cord）異常分裂導致，2副腎臟不一定會融合在一起，甚至可能一輩子都不會發現。

負責手術的兒童泌尿科醫師艾利歐（Hélio Buson）表示，這些腎臟在未來確實有可能引發問題，「但也可能什麼事都不會發生」，因此伊西絲必須接受臨床監測到成年。女嬰母親塔莉亞（Thalia Silva Alves）接受當地媒體採訪時則說，「我的女兒是罕見而獨特的。」

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