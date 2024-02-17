英國3車連環撞！　警到場驚見「嬌妻橫躺男司機旁」死了

▲英國一名交警在執勤中發現車禍的受害者是他41歲的妻子梅麗莎。（圖／翻攝自Facebook、X）

記者葉睿涵／編譯

英國13日發生了一起3車連環撞的恐怖車禍，2名涉事司機當場死亡。當日值班的交警斯圖亞特（Stuart）被指示到場支援，不料卻在途中接獲噩耗，被告知這起車禍的女死者正是他41歲的妻子梅麗莎（Melissa Delaney）。

據《鏡報》報導，這起事故發生於蘇格蘭的鄧弗里斯郡（Dumfries）。2月13日清晨6點20分，斯圖亞特接獲指揮中心指示，前往A75高速公路B721路口附近處理一宗Peugeot Boxer廂型車與Renault Clio，以及日產Qashqai相撞的事故。

就在斯圖亞特趕往現場支援之時，他突然接到了來自同僚的電話，告訴他車禍的其中一名受害者正是他41歲的妻子梅麗莎，而梅麗莎已在車禍中不幸喪命。斯圖亞特抵達現場後，發現梅麗莎的遺體確實躺在了另一名廂型車司機的遺體旁，讓斯圖亞特痛不欲生。

斯圖亞特隨後被當局送返家中。報導稱，雖然肇事司機的身分尚未確定，但當局已通知在這場車禍中遇難的2名受害者的家屬。目前，警方也呼籲任何可能目睹這場車禍的目擊者為當局提供資訊。

梅麗莎不幸離世的消息傳出後，不少人在網上表示哀悼，梅麗莎的女兒也在Facebook發文，以「我美麗的媽媽」稱呼梅麗莎，並對她表示衷心敬意，最後還配上了2個愛心表情符號。而與梅麗莎隸屬同一個俱樂部的成員戴維森（Abby Davidson）則代表俱樂部向梅麗莎的家人致哀。