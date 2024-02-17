跟團旅遊！他沒買20萬手鐲被趕下車　申訴遭回：導遊忙沒時間道歉

▲一家五口被導遊趕下車後，拿著行李在路上慢慢走。（圖／微博）

圖文／CTWANT

大陸於近日發生一起參加旅遊團的離譜事件！一家五口在雲南旅遊的時候，竟因為沒買要價人民幣5萬元（約新台幣220157元）的手鐲，被導遊趕下車，事後遊客向涉事的旅行社和當地的文旅局反映，豈料官方給的回應竟是「那位導遊現在正在接團，沒有時間當面道歉。」

根據《百度新聞》報導，一家五口在春節時跟團去雲南玩，行程第2天整團就被導遊帶到了1家玉器店，導遊當時一臉嚴肅的說，大家一定買這款標價人民幣5萬元的手環，但這家人認為這手鐲不值得那麼多錢，說不定人民幣500元（約新台幣2201元）都嫌多，因為覺得導遊在坑人，不想當冤大頭，就拒絕了。

豈料，導遊一看這家人不買就瞬間翻臉，他自稱是公司的銷售翹楚，需要業績來支撐他的名號，隨後威脅如果不買，就得下車，對方一聽，認為自己被脅迫購物，堅決不買，結果真的被趕下了巴士，一家人就這樣拿著行李在路上慢慢走。

事後，遊客向涉事的旅行社和當地的文旅局反映，沒想到官方給的回應竟然是「那位導遊現在正在接團，沒有時間當面道歉。」

此事一曝光，網友們紛紛炸鍋，留言怒批「這是道歉就能解決的問題嗎？」還有人說「旅遊事業得靠遊客的口碑，而不是所謂的導遊。如果當地不能正視這樣的問題，那旅遊事業將會受到嚴重的打擊。」

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