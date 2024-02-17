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醫藥衛生類成高中生熱門科系　專家：選系不選校「不受少子化影響」

▲▼學測明天登場，今天下午開放考生查看考場。圖為師大附中考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲醫藥衛生類群成高中生熱門科系，學生傾向選系不選校，且不受少子化影響。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國內醫療需求增加，帶動醫藥衛生學群等國考科系受到關注。根據大學問網站針對高中生最愛熱門就業科系調查，明顯觀察到，需要通過國考的技專證照考試才能執業的醫藥衛生群科系，在熱門科系排行榜整體關注度高，而且不受少子化影響，包括中醫、護理、藥學、長照等都有新設科系。

大學問網站根據去年2月1日至2024年1月3日，來自416萬人不重複使用者、5740萬筆瀏覽數，從全國2722個科系中排行出點閱率最高的校系，並排列出今年最受高中生和師長們關注的百大熱門科系。

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大學問網站執行長魏佳卉指出，國內醫療需求增加，帶動醫藥衛生學群，包括護理、藥學、物理治療、醫檢、職能治療、視光等國考科系受到關注。面對少子化海嘯，大學系所頻傳縮編或減招，但醫藥衛生學群科系不減反增，包括中醫、護理、藥學、長照等有新設科系，例如陽明交大中醫、慈濟藥學都是首度招生。

魏佳卉進一步表示，除了系所新增外，由於護理人才荒，今年護理系招生名額因應政策要求外加10%，護理系大一新生招生名額，已近4000人，更創下近年新高。近年藥學系更是熱點，全國10所藥學系，共有7所進入高中生熱門百大行列，包括第4名嘉南藥學、第5名台大藥學、第11名中國醫藥學、第30名成大藥學、第35名大仁科大藥學、第48名北醫藥學及第98名陽明交大藥學等。

魏佳卉分析，由於藥劑師不只有醫療院所的執業需求，近年社區家庭藥局市場興起，必須有藥劑師執照才能開業，比起醫藥衛生學群多數科系，多了自行開業和拓展業務市場多元收入機會。許多選擇藥學系者，會以藥劑師考照率高低來選擇大學，加上系所管制，長期以來，藥學領域著重選系不選校，因為沒考上國考，相對減少就業機會。

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關鍵字：

醫藥科系國考大學問

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