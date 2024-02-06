高中生最愛校系「私大擠進榜」！受惠學費減免　專家：3學類好就業

▲高中生最愛熱門科系調查，發現私立的中原資工系比台大數學系還受高中生關注。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國內半導體、資通訊產業人才需求孔急，加上國家重點產業人才政策鼓勵，導致資工學類、電機學類等科系，熱門程度遠勝於基礎的理工學科。根據大學問網站針對高中生最愛熱門就業科系調查，發現高中生是選系不選校，例如台大數學系雖然在數學類排名為第一，但在總榜排名僅312名，低於排名第297名的中原資工。

大學問網站根據2023年2月1日至2024年1月3日，來自416萬人不重複使用者、5740萬筆瀏覽數，從全國2722個科系中排行出點閱率最高的校系，並排列出今年最受高中生和師長們關注的百大熱門科系。2024百大熱門科系七大熱門學群中，資訊學群新入榜，退出熱門學群的則是遊憩與運動學群。

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大學問網站執行長魏佳卉指出，由於國內半導體、資通訊產業正夯，加上國家重點產業人才政策鼓動，也影響著高中生關注的熱門科系，發現資工學類、電機學類等科系的點閱率排行提升，但也排擠到自然組考生對數學、物理、化學等基礎科學科系的關注。

以數學類為例，該類排名第1的台大數學系，在總排行榜為第312名，中原資工在總排名為第297名，還勝過台大數學，且中原資工在全國資工類排名僅第9名；另以物理類第一名的台大物理，總排名為370名，在電機學類只贏過該學類排名第8、總榜排名434名的中原電機，輸給中山大學電機系。

魏佳卉表示，在熱門學類裡，包括資工、電機和法律名列前茅的學系，仍以頂大校系為主，但是受惠於今年2月私校學費補助3.5萬元政策上路，老牌私校就業熱門科系也擠進同類科系領先群當中，資工類包括中原資工、逢甲資工、淡江資工、輔大資工；電機類則有中原電機、淡江電機、輔大電機擠入同類前 15 名；法律類除了同類排名第3名的東吳法律之外，還有輔大法律、東海法律都進入前10名，顯示學費補助政策對於帶動選系不選校趨勢，逐漸發揮效益。

▲針對高中生最愛熱門就業科系調查發現，高中生選系不選校，台大數學熱門程度低於中原資工。（圖／大學問網站提供）