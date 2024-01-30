高中生最愛百大熱門科系出爐　台大入榜最多「政大韓文系大躍進」

▲高中生最愛百大熱門科系出爐，台大有12系入選為全台各大學最多，且比去年成長5成。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學問網站今（30日）公布2024高中生最愛百大熱門科系，今年入榜前三名和去年一樣，入榜最多第一名為台大12系，且比去年成長5成，第二、三名則是成大及台藝大；前10名熱門科系，第1名仍是長年盤據排行榜的中正犯罪防治學系，但在前百大當中，政大韓文系從去年第71名攀升到今年第54名，也是外語學群唯一進入百大科系，可見因韓流而想學韓語的熱度不減。

大學問網站根據2023年2月1日至2024年1月3日，來自416萬人不重複使用者、5740萬筆瀏覽數，從全國2722個科系中排行出點閱率最高的校系，發現今年最受高中生和師長們關注的百大熱門科系當中，僅有12系來自科技大學、88系為普通大學的科系。

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大學問網站執行長魏佳卉指出，今年百大熱門科系入榜最多的大學第一、二名為南北兩所頂大—台大與成大，入榜科系卻同步增加，台大從8系增加為12系，增幅達5成，成大則從7系成長為8系，入榜6系為第4名的輔大，而今年全校科系排名全面攀升，反映出其112學年分發率100%結果。另外入榜7系的台藝大和入榜5系的台師大和政大，入榜系數與去年相同。

▲高中生最愛百大熱門科系出爐，台大入榜最多。（圖／大學問網站提供）

至於百大熱門科系，魏佳卉指出，前10名當中，第1名仍是為長年佔據排行榜的中正犯罪防治學系，私立大學唯一進入前10名為科大體系的嘉南藥學系，位居第4名。政大韓文系從第71名攀升到今年第54名，為外語學群唯一進入百大的科系，由此可見因為韓流想學韓語的熱度不減。今年第78名台師大美術系和第87名台藝大工藝設計學系為首次入榜。

魏佳卉表示，大學18群當中，入榜最多科系的學群，分別為建築與設計學群21系、醫藥衛生學群18系、社會與心理學群14系及法政學群11系。其中藥學系排名往前之外，包括新入榜科系第48名北醫藥學系及第98名陽明交大藥學系，藥學系則拜藥劑師除了醫院外，藥妝店藥師人力需求，帶動藥學系報考熱潮。

▲高中生最愛百大熱門科系出爐，建築與設計學群入榜最多。（圖／大學問網站提供）