　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高中生最愛百大熱門科系出爐　台大入榜最多「政大韓文系大躍進」

▲▼台大校門、台大大門、椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲高中生最愛百大熱門科系出爐，台大有12系入選為全台各大學最多，且比去年成長5成。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學問網站今（30日）公布2024高中生最愛百大熱門科系，今年入榜前三名和去年一樣，入榜最多第一名為台大12系，且比去年成長5成，第二、三名則是成大及台藝大；前10名熱門科系，第1名仍是長年盤據排行榜的中正犯罪防治學系，但在前百大當中，政大韓文系從去年第71名攀升到今年第54名，也是外語學群唯一進入百大科系，可見因韓流而想學韓語的熱度不減。

大學問網站根據2023年2月1日至2024年1月3日，來自416萬人不重複使用者、5740萬筆瀏覽數，從全國2722個科系中排行出點閱率最高的校系，發現今年最受高中生和師長們關注的百大熱門科系當中，僅有12系來自科技大學、88系為普通大學的科系。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大學問網站執行長魏佳卉指出，今年百大熱門科系入榜最多的大學第一、二名為南北兩所頂大—台大與成大，入榜科系卻同步增加，台大從8系增加為12系，增幅達5成，成大則從7系成長為8系，入榜6系為第4名的輔大，而今年全校科系排名全面攀升，反映出其112學年分發率100%結果。另外入榜7系的台藝大和入榜5系的台師大和政大，入榜系數與去年相同。

▲▼高中生最愛百大熱門科系出爐，台大入榜最多，政大韓文系排名大躍進。（圖／大學問網站提供）

▲高中生最愛百大熱門科系出爐，台大入榜最多。（圖／大學問網站提供）

至於百大熱門科系，魏佳卉指出，前10名當中，第1名仍是為長年佔據排行榜的中正犯罪防治學系，私立大學唯一進入前10名為科大體系的嘉南藥學系，位居第4名。政大韓文系從第71名攀升到今年第54名，為外語學群唯一進入百大的科系，由此可見因為韓流想學韓語的熱度不減。今年第78名台師大美術系和第87名台藝大工藝設計學系為首次入榜。

魏佳卉表示，大學18群當中，入榜最多科系的學群，分別為建築與設計學群21系、醫藥衛生學群18系、社會與心理學群14系及法政學群11系。其中藥學系排名往前之外，包括新入榜科系第48名北醫藥學系及第98名陽明交大藥學系，藥學系則拜藥劑師除了醫院外，藥妝店藥師人力需求，帶動藥學系報考熱潮。

▲▼高中生最愛百大熱門科系出爐，台大入榜最多，政大韓文系排名大躍進。（圖／大學問網站提供）

▲高中生最愛百大熱門科系出爐，建築與設計學群入榜最多。（圖／大學問網站提供）

ET快訊
艾融跳舞穿太低胸！　下滑急拉認：我分心了
藍祭黨紀禁跑票　不分區投錯開除黨籍、區域停權3年
老闆夫妻掏空公司近億元！　2332萬流私人口袋
明揚大火原因曝！倉庫放3噸過氧化物「超標30倍」　蓄熱爆炸延
幫爸戒檳榔！女大生家門貼「警告海報」：他再吃會被女兒打
快訊／網紅二度道歉　家樂福最新回應
快訊／逆轉！　林彥君尪遭起訴
他住連棟透天超崩潰「為何不留縫隙？」　內行曝：怕台灣人陋習
家長跪求「紙本繼續發行」　巧連智回應了
吳宗憲上《夜夜秀》氣場贏主持人　賀瓏、Albee變小弟！網曝
限時8天！國泰航空「機票買1送1」　即起開搶

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

市場買2片甜糕359元！內行一看「不是普通涼糕」：好吃又不會過甜

護理獎勵不一致！區域醫院怒「至少10%人力流失」社區醫療恐崩壞

家長跪求《巧連智》別停刊！　高嘉瑜聲援：政府應該拯救巧虎

陪客戶吃薑母鴨！她回家一蹲「下面大爆血」崩潰：這算工傷嗎

SJ銀赫曬照朝聖「黃色小鴨」　粉絲狂tag陳其邁：找他當觀光大使

親戚介紹大13歲男！剛加LINE「就傳長輩圖」　她曝6雷點崩潰

台中第二條捷運藍線終於核定　盧秀燕：這是市民的勝選和勝利

年輕人買自助餐「很少夾魚？」　網點出2原因：不是不愛吃

跟101一樣大！小行星周五最接近地球　天文館：無撞擊威脅

幫爸戒檳榔！高雄女大生家門貼「警告海報」：他再吃會被女兒打

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

名畫「蒙娜麗莎」遭2女攻擊　高呼：農民正在工作中死去

撞擊瞬間曝！轎車突左偏撞上　緩撞車衝破護欄墜10m橋下

丁特點超哥餐廳醋飯1缺失！　「乾濕度不一」海瓜子還有沙

SJ利特被圭賢虧是老人：髮箍^^　誰最愛E.L.F.？全體特技大會XD

網紅詹姆士大鬧賣場2度道歉！　「90度鞠躬5次」網抓包偷笑

市場買2片甜糕359元！內行一看「不是普通涼糕」：好吃又不會過甜

護理獎勵不一致！區域醫院怒「至少10%人力流失」社區醫療恐崩壞

家長跪求《巧連智》別停刊！　高嘉瑜聲援：政府應該拯救巧虎

陪客戶吃薑母鴨！她回家一蹲「下面大爆血」崩潰：這算工傷嗎

SJ銀赫曬照朝聖「黃色小鴨」　粉絲狂tag陳其邁：找他當觀光大使

親戚介紹大13歲男！剛加LINE「就傳長輩圖」　她曝6雷點崩潰

台中第二條捷運藍線終於核定　盧秀燕：這是市民的勝選和勝利

年輕人買自助餐「很少夾魚？」　網點出2原因：不是不愛吃

跟101一樣大！小行星周五最接近地球　天文館：無撞擊威脅

幫爸戒檳榔！高雄女大生家門貼「警告海報」：他再吃會被女兒打

貪警當內鬼！收「奪3命」詐團賓士不斷改口供　確定看守所過年

市場買2片甜糕359元！內行一看「不是普通涼糕」：好吃又不會過甜

台灣世界展望會「紅包傳愛」　農曆年前送愛屏東溫暖偏鄉學子

陳喬恩被冷凍1年「內幕隔N年他全說了」！ 孫德榮：跟吳宗憲有關

嘉義中埔分局校園安全教學活動　宣導識詐及交通安全

護理獎勵不一致！區域醫院怒「至少10%人力流失」社區醫療恐崩壞

利用勞動部僱用獎助津貼　朴子就業服務中心助身障者成功就業

房價所得比高=房價不合理？　資深房仲搖頭：市場don't lie

可愛爆擊！麥當勞「LINE免費貼圖」來了　奶昔大哥、漢堡神偷超Q

日琵琶湖「遊艇翻覆」！3男穿救生衣漂海面整晚　打撈確認死亡

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

生活熱門新聞

把握好天氣！　下波「極冷空氣」抵達時間曝

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動！她路邊嚇尖叫

正向影響YouTuber　眾人點名2頻道

數學老師滑雪「外套全開」剩比基尼　粉絲看傻

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

吳宗憲批《夜夜秀》反挨批！民團：好笑也需底線

巧虎將轉型！粉專崩潰揭紙本5大優勢

創刊35年《巧連智月刊》停止受理訂閱！巧虎聲明：商品將轉型

別急著減肥！4星座、4生肖越胖財運越好

本周將飆破30℃！過年天氣曝　厚外套先別收

過年必備1年菜　他卻喊吃不懂

營業額短少近10萬元！老闆揪出內鬼心寒提告

先別跳槽！命理師警告3生肖「轉職像跳坑」

網紅惹怒全聯、家樂福「內幕被挖出」！他曝：整個血賺

更多熱門

相關新聞

5校高中生放寒假大鬧藏壽司！目擊者怒：一群猴子

5校高中生放寒假大鬧藏壽司！目擊者怒：一群猴子

全國中小學從今（20）日開始放寒假，許多學生昨日結業式後就跑出門遊玩。不過網路上流傳一段影片，看到有5校學生齊聚藏壽司用餐，但不知為何原因突然起鬨大叫，即使店員和其他顧客勸阻，他們也依舊故我。不少人看到後氣得大罵「一群猴子」、「要吵就去其他地方吵」。

高中生雙載車禍1死1重傷　家屬上網求真相

高中生雙載車禍1死1重傷　家屬上網求真相

學測明登場！台大設25間身障考場　訂製6張輪椅專用應試桌

學測明登場！台大設25間身障考場　訂製6張輪椅專用應試桌

快訊／5億高中生案開庭！夏男現身衣服還是同一件

快訊／5億高中生案開庭！夏男現身衣服還是同一件

時隔5個月！台中「5億高中生命案」今再開庭

時隔5個月！台中「5億高中生命案」今再開庭

關鍵字：

高中生百大熱門科系台大政大韓文大學問

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　下波「極冷空氣」抵達時間曝

雪碧談醋飯被反嗆「破麻回去伺候乾爹」　怒提告Toyz

歐陽靖突發不自殺聲明！　遭放話威脅「斷唯一生路」

日網美來台「餐廳露出」日台網友留言兩樣情

超過200億「台北天空塔」驚爆掏空　黑幕曝光

工程師拔2顆牙　昏迷顱內出血亡

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動！她路邊嚇尖叫

正向影響YouTuber　眾人點名2頻道

數學老師滑雪「外套全開」剩比基尼　粉絲看傻

黃仁勳聚餐照曝光！林百里、張忠謀伉儷現身　億級老闆齊聚

快訊／行政院發錢了！　49萬戶年前可領到3萬房貸支持金

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

低成本AV片太好賺　大馬女大生「為錢下海」

泰狼父性侵女兒和繼女　媽媽裝沒看見

納豆「雙B車牌示愛女友」！

更多

最夯影音

更多
Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦
福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面