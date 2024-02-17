林千又14個愛馬仕包被偷！涉案富商搬貨畫面曝　神隱拒到案

記者邱中岳／台北報導

藝人林千又在日前指控遭富商前男友家暴，還在IG上貼出多張瘀青照片，沒想到在16日又打電話報案，表示家中14個愛馬仕包包全部不見，總價值約6百萬元，家裡也被翻動得亂七八糟，事後警方追查，發現15日晚上11時許，賴姓富商前男友進入林的租屋處，目前也將通知賴姓富商到案說明。

▲林千又租屋處遭人洗劫，沒想到下手的竟是賴姓富商前男友。（圖／林千又提供）

警方調查，33歲的林千又，16日下午2時許打電話報案，表示位於北市中山區林森北路的租屋處遭人侵入竊盜，並偷走14個愛馬仕包包，總價值達6百萬元，因被偷金額龐大，警方也不敢大意，立刻派警員以及鑑識人員前往勘查，並且調閱大樓監視器畫面。

▲林千又租屋處遭人洗劫，沒想到下手的竟是賴姓富商前男友，林千又連夜搬行李離開。（圖／記者邱中岳翻攝）

林千又還在IG上貼出家中被翻動的慘烈照片，並隨即在16日下午6時許，先到派出所提出竊盜、毀損以及侵入住宅告訴，事後通知律師以及朋友陪同製作筆錄，警方調閱監視器，發現15日晚上11時許，46歲的賴姓富商趁林返回新北市親戚家的空檔，趁機上門並打開密碼進入住處。

賴姓富商在林千又的租屋處待了約1個多小時，原本空手進去租屋處，但離開時拖著一個行李箱，警方不排除行李箱裡面就是遭竊的愛馬仕包包，警方在16日聯繫賴姓富商未果，也將持續通知賴姓富商到案說明。

林千又控訴富商男友闖進她家，把她的包全部都偷走，家中因此被翻得大亂。她曬出報案單、驗傷單以及醫院開藥等證明，痛訴已經服用3年安眠藥「都是為你而吃的（指家暴男友）」。她並稱「40歲的大老闆，台積電供應商會幹這種事！」

林千又17日凌晨透過IG限動，公開一名男子的社群帳號，控訴「他無時無刻都在污衊我毀謗我，說我跟博弈的在一起，說我跟黑道大哥在一起，說我跟做詐騙的在一起，說我是萬人上，跟全台北的男人都在一起過，嘴巴這麼賤，禍從口出，最後都到你兒子上」。

她表示該名男子並非男友，但是時常造謠給男友，男友相信後又來詆毀她，林千又接受《ETtoday星光雲》訪問時透露，包包遭竊損失6百萬元，目前告前男友偷竊，侵入，妨害名譽，毀損與傷害，正式撕破臉進入司法程序。