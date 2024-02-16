北高雄人嗨了！高捷「岡山車站」行車測試中　拚6月底通車試營運

▲高雄捷運RK1岡山車站趨近完工，近日展開行車測試 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄捷運又有新進展！紅線自南岡山站(R24)往北延伸一站至岡山車站(RK1)近日已近完工階段，今日持續進行行車測試，未來辦理初勘、履勘後，朝今年6月底通車試營運目標前進，未來將會是北高雄轉運中心，旅客轉乘台鐵更方便。

高雄捷運紅線岡山路竹延伸線第一階段，規劃為R24南岡山站至台鐵岡山車站，長約1.46公里，為一座高架車站，總建設經費30.2億元。

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▲岡山車站捷運站進行行車測試，力拼6月底試營運。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄捷運岡山路竹延伸線機電系統工程包含電聯車、供電系統、號誌系統、通訊系統、自動收費系統、中央監控及資料擷取系統及月台門系統等興建工程。

捷運局指出，目前岡山路竹延伸線RK1岡山車站已近完工階段，包括路線段機電設備均完成安裝並開始測試作業，今(16日)持續進行號誌系統單列車行車測試，接續將進行多列車行車測試，並執行車輛到站廣播、號誌行車路徑聯鎖設定、行控中心與現場子系統控制等一系列系統整合測試作業，以確保機電系統功能符合安全要求。

▲高雄捷運岡山車站RK1通車後，旅客轉乘台鐵更方便。（圖／記者許宥孺翻攝）

捷運局表示，完成系統整合測試作業後，將進行系統穩定性測試並辦理初、履勘，預計今年6月底通車試營運。

捷運岡山路竹延伸線分為第一階段(R24-RK1)、第二A階段(RK1-RK6)、第二B階段(RK6-RK8)，串聯路竹科學園區、橋頭第二園區、楠梓科技產業園區、岡山本洲產業園區等產業基地，可服務北高雄35萬地方民眾及沿線就業人口，同時也是落實行政院南部半導體S廊帶建設的重要指標。

RK1岡山車站預計於今年6月底通車，全線通車後，岡山將成為北高雄地區全方位轉運中心，同時可深入服務大岡山、路竹、湖內地區民眾運輸需求。