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龜鹿二仙膠被當保骨本聖品　中醫師提醒「這2類人」謹慎服用

▲衛福部南投醫院骨科醫師林昱成指出骨質密度檢查報告。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲衛福部南投醫院骨科醫師林昱成指出骨質密度檢查報告。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

隨著年齡增加，人體骨質會有一定程度流失，而女性停經後因賀爾蒙改變，會使骨質流失速度加快；衛福部南投醫院指出，在中醫認為骨質好壞主要靠腎氣、腎精來維護，故在治療方針上也以補腎為主，其中最常聽到的就是「龜鹿二仙膠」，但並非所有體質或所有身體狀況都適合服用。

南投醫院中醫科醫師賴卉蓮指出，古代中醫中並無「骨質疏鬆症」一詞，然而從《黃帝內經．素問痿論篇》中︰「腎氣熱，則腰脊不舉，骨枯而髓減，發為骨痿」，可見其症狀與骨質疏鬆症類似；而《本草綱目》記載龜鹿皆靈而壽，久服可以延年益壽。《醫方考》也記述「龜、鹿稟陰氣之最完者，其角與板，又其身聚氣之最勝者，故取其膠以補陰精」，可見龜鹿二仙膠自古就被視為是強筋健骨、補氣血及滋陰補陽的聖品。

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賴卉蓮說明，龜鹿二仙膠主要是由龜板、鹿角、人參及枸杞熬製而成，也被稱之為四珍膠；其中鹿膠含有豐富膠質、碳酸鈣、磷酸鈣，且與龜板含有多種胺基酸，可預防骨質疏鬆症狀，而人參與枸杞補氣血、明目保肝，可提升免疫功能；研究指出，龜鹿二仙膠對於男女不孕、65歲以上的退化性骨關節炎、骨質疏鬆症及停經時的更年期症候群，皆可有改善或緩解的功效。

南投醫院表示，近年來全民健康保險開始有條件給付龜鹿二仙膠，符合以上適應症患者經過檢查、診斷後，中醫師才能健保開立龜鹿二仙膠，需注意的是，龜鹿二仙膠為補益之劑，體質偏熱性或是陰虛有熱者，吃了反易上火，尤其是體內正在發炎狀態、感染者更應避免食用，以免加重症狀；且龜鹿二仙膠較為滋補黏膩，易礙胃，腸胃功能較紊亂者無法吸收、反添負擔，提醒民眾切勿自行購買藥物服用，不論中、西藥皆需經專業醫師評估個別狀況後，依據醫囑服用。

南投醫院也特別設立骨質疏鬆特別門診，中西醫結合再加上營養諮詢，來減緩骨質流失、固骨本；該院骨科醫師林昱成強調骨質疏鬆症患者常因跌倒就造成骨折，也易導致失能風險，建議女性大於50歲、男性大於60歲及有相關危險因子的人，每兩年需安排骨質密度檢查，預防及提早治療骨質疏鬆症。

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