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社會 社會焦點 保障人權

街友當人頭詐健保！給現金、保健食品　診所老院長5年撈144萬

▲▼ 利用遊民當人頭詐騙健保補助金。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲檢警曾大動作搜索拘提利用街友人頭詐領健保補助的診所院長曾義良。（資料照／記者黃宥寧翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市台美診所82歲院長曾義良，涉嫌從2016年到2021年間，大量蒐集街友、老病患的健保卡，不定時刷卡偽造就醫與開藥紀錄，藉此詐取健保補助，並不時給予街友200元到400元不等報酬，甚至提供保健食品、免費施打肉毒桿菌等報酬，累計詐保144萬餘元。台北地檢署1日依詐欺等罪起訴曾醫等19人，另6人緩起訴。

台美診所位於士林區，專看內兒科以及皮膚等專科，同時也是戒菸門診，規模不大，僅有曾義良1名醫師，與藥師陳維揚長期配合，2021年間，有社工陪同身體不適的扶助個案前往看診時，才得知個案堅持到這間看似老舊的診所，原因是健保卡長期就放在診所櫃台內，因此揭發弊端。

檢警結合健保單位展開調查，發現台美診所的健保申請紀錄中，有許多沒有尼古丁上癮的病患，卻參與戒菸門診，也有人一年內多次因「頭暈目眩」就醫，與常情不符，展開拘提搜索後，發現至少有20多名病患長期把人頭掛在台美診所，讓診所有需要就過卡，偽造就醫領藥或紀錄。

專案小組追查，這些偽造的就醫紀錄包括過敏性鼻炎、支氣管炎、皮膚病症，如果有人真的身體不適登門，診所可免收掛號費或藥品負擔，甚至獲得免費的維生素等保健食品，偶而也可拿到現金回饋，有時候，有街友拿到戒菸品吃不完，還可以每瓶50元代價賣回給診所，總計2016年到2021年間，曾義良偽造看診與處方簽，找陳維揚配合調劑藥品，共詐得144萬1955元。

台北地檢署調查後，依詐欺取財得利、行使偽造文書等罪起訴曾義良、陳維揚與借卡的病患街友共19人，另有6人因認罪犯後態度良好等原因，獲得緩起訴處分，處分期間1年，分別要繳庫1萬、2萬，或是接受法治教育課程。

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